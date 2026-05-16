田泰安「利高八斗」「捷足奔驰」

田泰安近期手风转顺，刚周三晚策骑「马达」赢马之后，已经连续四个赛马日取得头马进帐，今季头马数字亦达至三十五场。明午沙田日赛，田泰安只有五匹坐骑，为近期较少的一次，他表示坐骑数目虽然偏少，但各驹都具有争胜实力，希望届时都能跑出水准，其中「利高八斗」和「捷足奔驰」最具赢马机会。

利高八斗收复前失

「利高八斗」上场由田泰安接手，结果以马颈位仅负「包装天王」跑第二。

「利高八斗」前仗初出跑第三，上场由田泰安接手，再跑田草千二米，结果以马颈位仅负「包装天王」跑第二，明日原班人马再上征途，田泰安说：「上仗『利高八斗』只是在终点前才被对手越过，但是本身走势较前仗初出进步，相信马儿吸收过两次出赛经验后，阵上演出将愈来愈好。今次此驹继续跑田草千二米，排在六档起步，同场对手实力不算强劲，希望牠能顺利收复前失，赢回一场头马。」

捷足奔驰作战状态

「捷足奔驰」早前试谷闸以佳势胜出。

第一场来自姚厩的「捷足奔驰」，自转仓后三战未能上名，但明日角逐千八米，田泰安认为应具争胜机会。「虽然『捷足奔驰』服役以来只取得一席季军，演出并不抢眼，但其评分不断下调，总有机会从低点反弹，加上早前试谷闸以佳势胜出，之后操练表现亦佳，估计现阶段已提升至作战状态。今次出战田草千八米，理应是射程范围，加上排六档亦有利起步后抢占有利位置，所以『捷足奔驰』未尝不可在此跑出水准，走入前列一席。」

最后，田泰安表示「三甲之星」自初出上名之后，演出一直未能承接，不过马儿状态一直良好，早前亦赢出试闸，如今首次增程跑千四米，冀望能够带来突破，但阵上会否采用赢试闸时的前领跑法，则有待他与桂福特临场研究后才决定。

文杰