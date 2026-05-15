艾兆礼「安泰」「八仟好运」

早前艾兆礼连续十六次沙田赛事交出头马之后，终于在上周末田战不幸「断缆」，未能替坐骑取得胜利；不过，周日沙田赛事，其十匹坐骑不乏实力分子，有望再次交出成绩。

艾兆礼接受查询时表示，个人没有刻意缔造纪录，只希望能够发挥出胯下坐骑的实力；今战则以「安泰」和「八仟好运」两驹最具争胜机会。

安泰长期见勇

「安泰」早前在田草千四米赢马，又曾在泥地一哩上名。

出战第十场三班千四米的「安泰」，场地和路程适应性广泛，早前在田草千四米赢马，又曾在泥地一哩上名；周日回师千四米，艾兆礼说：「现年六岁的『安泰』近期状态长期见勇，而且在不同路程和场地俱能发挥威力，表现相当稳定；今次再战赢马路程千四米，即使负磅上升至一三一磅，难免对其争胜构成压力，加上同场对手亦有不少质新马，但我仍希望牠可凭路合态勇克服困难，争取季内第二场头马。」

八仟好运增程千四

「八仟好运」状态稳定，本身亦具有一定速度。

列阵第七场四班千四米的「八仟好运」，最近先后进军田草及谷草千二米，但只取得一席亚军，周日将增程至千四米，骑者分析说：「共实『八仟好运』跑千二米的表现不差，每仗均拼得接近，只是未能赢出头马；如今牠有过多仗出赛经验后，尝试跑更长路程，实乃无可厚非。近期『八仟好运』状态稳定，本身亦具有一定速度，有机会胜任千四米，交出水准便可走入前列，若能赢马更是最好不过。」

艾兆礼又提到，出争第十一场三班千四米的「天福」，上仗初跑泥地千二米即取得季军，所造时间亦快，演出在水准之上；赛后其操练正常，状态续有进步，如今转战草地千四米，按理属射程范围，冀望牠表现较上仗再进一步，便有机会争取头马。

文杰