乐景杰锦标「飞速巨霸」冀打破「名演说」与「轻易事」两强局面创惊喜

乐景杰锦标（1600米一级赛）将于周六（5月16日）在英国纽百利马场举行，预期将有一番龙争虎斗，阵中有三匹已在一哩途程证明实力的一级赛盟主，但父系出自「范高尔」的「飞速巨霸」进步神速，令赛事更添看头。

今仗的十匹顶尖参赛马之中，既有已在一级赛打响名堂的佳驷，也有不断进步的后起之秀，各路人马均希望攻下这项在欧洲马季初举行的年长马一哩大赛。

「名演说」（布宜学）、「轻易事」（巴米高）及「辩才」（屈迪生）是阵中三匹曾胜出一哩一级赛的赛驹。相比之下，这项纽百利直路一哩赛的另外三匹争胜要角「飞速巨霸」（杜俊诚）、「神山宙斯」（李奇丰）及「冬季狮」（莫雅）虽然均从未扬威1600米一级赛，但同样各具胜算。除了上述各驹外，「联星共舞」、「金水仙」、「世界名川」及「雷再响」也会加入战团。

2024年英国二千坚尼（1600米一级赛）盟主「名演说」于去年重拾巅峰状态，在北美先后胜出两项1600米一级赛，分别是活拜一哩锦标及在德尔马举行的育马者杯一哩大赛。这匹五岁佳驷上月在坚兰角逐威士忌一哩锦标（1600米一级赛），惜在直路上严重受阻，未能在北美达成一级赛三连捷的佳绩。

隶属高多芬阵营的艾柏宾马房向来备受注目，但近期表现略为沉寂。不过，他们周六若可凭「名演说」摘桂的话，也许象征马房手风回顺。

同属一级赛盟主的「轻易事」隶属所向披靡的葛威法马房。这匹在尚蒂伊受训的雄马去年9月在巴黎隆尚出争隆尚磨坊大赛（1600米一级赛），末段在力拼下奏凯，首度摘下一级赛的桂冠。

葛威法说：「『轻易事』是一匹正宗的一哩赛驹，歇冬时已休养充足。马儿擅长跑好地。」

「轻易事」去年最后一仗在德尔马上阵，最终以约二又四分一个马位之差不敌头马「名演说」，取得第五名。葛威法谈及该仗时说：「在美国时，马儿对场地及弯位有点不适应，但牠的发挥依然很出色。我认为马儿只是稍欠经验而已。」

另一参赛马「飞速巨霸」至今仅角逐过一次一级赛，于去年在叶森举行的英国打吡（2405米一级赛）中大败而回。然而，这匹由高仕登及高素德训练的佳驷其后三仗保持不败，上月在新市场竞逐薛夫顿伯爵锦标（1800米三级赛）时更于末段加速抛离对手夺魁，演出格外悦目。

高仕登及高素德马房于2024年及2025年先后凭「旁观者清」及「主演」扬威乐景杰锦标，今次将派出「飞速巨霸」参赛，力求连续第三年胜出此赛。这匹「范高尔」的出色子嗣近期在新市场快操时表现优异。

高素德说：「『飞速巨霸』拥有强劲的加速力，牠在新市场抡元时便充分发挥了这优点。马儿有力在2000米途程上交出好表现，当然也具备攻下乐景杰锦标所需的速度。」

乐景杰锦标（1600米一级赛）编为海外赛事第二组第三场，将于香港时间5月16日（星期六）晚上九时三十五分开跑。