香港马王「嘉应高升」连破场地时间纪录续居浪琴世界最佳马匹排名榜首

「嘉应高升」于5月14日星期四公布的最新一期浪琴世界最佳马匹排名榜上续踞榜首，国际评分由3月的128分上升至130分，继续保持目前全球最高评分赛驹的地位。

由大卫希斯训练的「嘉应高升」已连胜二十场赛事，目前在浪琴世界最佳马匹排名榜排名首位，领先第二位四分。另一匹香港顶尖佳驷「浪漫勇士」出道至今累积十四项一级赛冠军，这匹名驹于4月26日在富卫保险冠军赛马日第四度胜出富卫保险女皇杯（2000米一级赛）后，最新国际评分获提升两分至126分。

现年八岁的超级巨星「浪漫勇士」与「剧烈气象」及「得令星」并列第二位。这匹全球赢得最多奖金的赛驹迄今取得二十三场头马，为马主刘栢辉赢得约二亿七千一百四十六万港元奖金，而牠现时的草地评分属出道以来最高，仅次于去年在沙特杯（1800米一级赛）不敌「青春永驻」后获评的127分泥地评分。

艾柏宾旗下的一级赛盟主「歌剧舞姿」与美国练马师张诚勋训练的「小村白马」以124分并列第五位，双双于4月跻身排名榜前五位。「青春永驻」以123分紧随其后，而「北十字星」、「极量级」、「蒙面舞会」、「御冠军」及「管治权」则同获122分。

现年五岁的「嘉应高升」于4月两度打破由自己保持的沙田1200米草地赛场地时间纪录。这匹九项一级赛盟主早于2025年以1分07.20秒刷新该项纪录，牠先于4月6日角逐短途锦标（1200米二级赛）时以1分07.12秒抡元，其后于4月26日扬威主席短途奖（1200米一级赛）时把纪录推前至1分07.10秒。

「嘉应高升」连续第二季未逢敌手，更先后攻下百周年纪念短途杯（1200米一级赛）、女皇银禧纪念杯（1400米一级赛）及主席短途奖，再度于同年内横扫香港速度系列全部三关赛事，因而赢得五百万港元特别奖金。

出自香港国际马匹拍卖会的「浪漫勇士」将于5月24日星期日在沙田角逐渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛），力求于2025/2026年度马季最后一战封王，成为继1993/1994年度马季的「翠河」及上季的「遨游气泡」后，第三匹荣膺三冠王的赛驹。

「遨游气泡」国际评分获评119分，是排名榜中评分第三高的香港赛驹。