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霍宏声「好实力」「大千赤风」

马圈快讯
更新时间：17:56 2026-05-11 HKT
发布时间：17:56 2026-05-11 HKT

霍宏声上周末停赛一日后，将于周三晚谷战复出，并策骑五驹上阵；他坦言现时争取支持绝非易事，所以必定拼尽每匹坐骑，务求交出成绩。今战坐骑数目不算多，但「好实力」和「大千赤风」均有备而临，应具争胜机会。

好实力路合态勇

「好实力」今季曾在霍宏声胯下在同程赢出两场头马。
「好实力」今季曾在霍宏声胯下在同程赢出两场头马。

其中出战第三场三班一六五○米的吕厩「好实力」，今季曾在霍宏声胯下在同程赢出两场头马；周三晚出争法国五月杯，霍宏声说：「现年四岁的『好实力』，在谷草一哩表现稳定，除了赢出两场头马之外，上仗发烧后复出，阵上仍交出良好走势，过终点时只落后头马两个多马位跑第五，表现不俗。复课后，此马操练积极，最近我亦两度在晨课期间策骑牠快跳，其表现都令我感到满意，今次继续出战赢马路程，凭路合和态勇优势，仍有条件前列归来。」

大千赤风状态冒升

「大千赤风」早前在田草千二米跑得接近。
「大千赤风」早前在田草千二米跑得接近。

至于列阵第二场四班千二米的廖厩「大千赤风」，早前在田草千二米跑得接近，周三晚将转战谷草，霍宏声说；「『大千赤风』年纪轻仍未成熟，但初出及上仗均后上走得接近，相信具有良好质素；今次初争谷战，其实牠早在之前已经赢出谷闸，估计可应付这条跑道，加上两场之后，马儿在晨课的表现续有进步，状态正在冒升，只要表现再进步，应可走得更接近位置。」

霍宏声还提到，「驷跑得」今季已八岁，战斗力自然不及以往，可是身在五班出战最正宗的谷草一六五○米，应该有望反弹；如临场早段有正常甚至偏快步速，牠便可在最有利的形势下发挥实力，争取最佳表现。

文杰

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