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马场密探048｜「荣骏大道」叶楚航封王

马圈快讯
更新时间：18:03 2026-05-09 HKT
发布时间：18:03 2026-05-09 HKT

练马师叶楚航在第二场凭「北地烈马」胜出后，在第十场凭「荣骏大道」再赢头马，个人今季第三次起孖，他亦以四十二分，提早成为练马师王冠军。

叶楚航今午以「北地烈马」和「荣骏大道」起孖，后驹由潘顿取胜，叶楚航表示要多谢潘顿宝贵的建议。

叶楚航说：「『荣骏大道』上场由周俊乐策骑，输在步速不合，当日步速超慢，而此马有六百米至八百米冲刺力，可惜当日迟迟未望空，输在形势不利。我要多谢潘顿，他操完此马后对我表示，马儿在终点前有点犹豫，建议我为牠加开缝眼罩，潘顿又曾经帮手为此马在晨课中调教马儿。『荣骏大道』今场在潘顿胯下发挥出色，潘顿骑来十分淡定和冷静，应记一功。」

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