马场密探048｜「荣骏大道」叶楚航封王
更新时间：18:03 2026-05-09 HKT
发布时间：18:03 2026-05-09 HKT
发布时间：18:03 2026-05-09 HKT
练马师叶楚航在第二场凭「北地烈马」胜出后，在第十场凭「荣骏大道」再赢头马，个人今季第三次起孖，他亦以四十二分，提早成为练马师王冠军。
叶楚航今午以「北地烈马」和「荣骏大道」起孖，后驹由潘顿取胜，叶楚航表示要多谢潘顿宝贵的建议。
叶楚航说：「『荣骏大道』上场由周俊乐策骑，输在步速不合，当日步速超慢，而此马有六百米至八百米冲刺力，可惜当日迟迟未望空，输在形势不利。我要多谢潘顿，他操完此马后对我表示，马儿在终点前有点犹豫，建议我为牠加开缝眼罩，潘顿又曾经帮手为此马在晨课中调教马儿。『荣骏大道』今场在潘顿胯下发挥出色，潘顿骑来十分淡定和冷静，应记一功。」
最Hit
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
2026-05-08 15:34 HKT
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
2026-05-08 18:30 HKT