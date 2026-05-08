Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桂福特「锐一」「威利金箭」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-05-08 HKT
发布时间：17:30 2026-05-08 HKT

明日沙田赛事，桂福特马房只派遣四驹上阵，但是贵精不贵多，各驹都是有备而临，届时将全力以赴，练者今日晨课期间表示，今季屡战屡败的「锐一」和转仓初出的「威利金箭」，将是今次的主要争分筹码，冀望届时能够跑出水准，争取最佳成绩。

锐一走势不俗

「锐一」今季转投桂厩后取得两亚一季。
「锐一」今季转投桂厩后取得两亚一季。

「锐一」今季转投桂厩后，至今上阵九次，取得两亚一季，暂时仍未能交出头马。今次此驹列阵第三场五班千四米，桂福特认为有可争之道。「今季『锐一』表现不差，美中不足是未能顺利赢马，不过早前我安排牠试闸时，除去所有配备，结果马儿起步顺利，全程走势亦不俗，于是今次此驹再上阵，亦不佩戴任何装备，希望届时牠能够改善本身起步迟缓的毛病，并在梁家俊胯下展示应有实力，能成功争取转仓后的首场头马。」他说。

威利金箭及锋而试

「威利金箭」今次复出跑二班千二米。
「威利金箭」今次复出跑二班千二米。

「威利金箭」于个多月前转投桂厩，今次此驹复出跑二班千二米，桂福特说：「『威利金箭』来港前和抵港后战绩不俗，而且来投后健康正常，于是便立即投入操练。从牠近期快跳和试闸的走势推断，此驹目前状态进展良好，已届及锋而试阶段。今次『威利金箭』竞逐曾上名的田草千二米，即使同场强手林立，但是如果牠能跑回当初预期的水准，足以在此走入前列。」

此外，桂福特表示「北斗福星」跑过两场热身之后，上仗角逐田草千六米演出明显进步，仅以四分三马位落后头马得第五名，反映其实力在目前评分已具备竞争力。赛后「北斗福星」操练保持正常，状态循序渐进，今次再跑同一路程，只须负一二一磅，若果「北斗福星」起步后能够找到遮挡留力，预期有机会交出更佳走势，届时有望走入前列一席归来。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
7小时前
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
影视圈
2小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
12小时前
李泳豪透露李家鼎爷最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
影视圈
3小时前
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
2026-05-07 16:13 HKT
澳洲籍律师MONKIVITCH Samuel Anthony涉多间餐厅「食霸王餐」提堂。资料图片
再涉于酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律师还押至6.5再讯
社会
5小时前
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
伊朗局势 | 霍尔木兹中国船东油轮遇袭 外交部：有中国籍船员
伊朗局势 | 霍尔木兹中国船东油轮遇袭 外交部：有中国籍船员
即时国际
32分钟前