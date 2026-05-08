桂福特「锐一」「威利金箭」

明日沙田赛事，桂福特马房只派遣四驹上阵，但是贵精不贵多，各驹都是有备而临，届时将全力以赴，练者今日晨课期间表示，今季屡战屡败的「锐一」和转仓初出的「威利金箭」，将是今次的主要争分筹码，冀望届时能够跑出水准，争取最佳成绩。

锐一走势不俗

「锐一」今季转投桂厩后取得两亚一季。

「锐一」今季转投桂厩后，至今上阵九次，取得两亚一季，暂时仍未能交出头马。今次此驹列阵第三场五班千四米，桂福特认为有可争之道。「今季『锐一』表现不差，美中不足是未能顺利赢马，不过早前我安排牠试闸时，除去所有配备，结果马儿起步顺利，全程走势亦不俗，于是今次此驹再上阵，亦不佩戴任何装备，希望届时牠能够改善本身起步迟缓的毛病，并在梁家俊胯下展示应有实力，能成功争取转仓后的首场头马。」他说。

威利金箭及锋而试

「威利金箭」今次复出跑二班千二米。

「威利金箭」于个多月前转投桂厩，今次此驹复出跑二班千二米，桂福特说：「『威利金箭』来港前和抵港后战绩不俗，而且来投后健康正常，于是便立即投入操练。从牠近期快跳和试闸的走势推断，此驹目前状态进展良好，已届及锋而试阶段。今次『威利金箭』竞逐曾上名的田草千二米，即使同场强手林立，但是如果牠能跑回当初预期的水准，足以在此走入前列。」

此外，桂福特表示「北斗福星」跑过两场热身之后，上仗角逐田草千六米演出明显进步，仅以四分三马位落后头马得第五名，反映其实力在目前评分已具备竞争力。赛后「北斗福星」操练保持正常，状态循序渐进，今次再跑同一路程，只须负一二一磅，若果「北斗福星」起步后能够找到遮挡留力，预期有机会交出更佳走势，届时有望走入前列一席归来。

文杰