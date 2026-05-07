甜甜小记│廖康铭惊喜浪接浪

今季冠军练马师之争认真激烈，刚周三季内最后一次田泥夜赛，最终暂居练马师榜三甲的廖康铭、方嘉柏及沈集成，分别凭「大番薯」、「满心星」与「炽烈神驹」各取一W，排名依然无变。另外，十三届冠军蔡约翰亦蠢蠢欲动，凭「大利好运」食头胡，不经不觉也取得44W，加入争冠行列。

虽然外界早曾报道「大番薯」身价便宜，但连同刚战配霍宏声赢马，季内已先后四捷。

虽然外界早曾报道「大番薯」身价便宜，但连同刚战配霍宏声赢马，季内已先后四捷。赛后小记访问马主罗文滔，他说：「『大番薯』 上季尾赢五班时，我已经觉得牠表现很好，当初真没想过牠今季可更进一步，所以季内赢得四场头马，绝对是意料之外。廖康铭成功地把此马的状态保持勇锐，保养得宜，应记一功。这仗牠负顶磅， 我都有少许担心会有点辛苦，也许上仗有过适应重磅的经验，有助今仗发挥，牠的表现令我感到非常惊喜。」

今季廖康铭的表现又何尝不叫人惊喜呢？若最终能冲冠成功，对廖康铭而言堪称完美的一季。



对「大番薯」表现感惊喜的还有廖康铭，练者说：「我一直都低估了『大番薯』， 我没想过牠今季可赢到四场头马，马儿再次给我惊喜。」小记认为，今季廖康铭的表现又何尝不叫人惊喜呢？先是季初连胜十三期，继而练出「白鹭金刚」赢打吡，再凭「祝愿」胜出冠军一哩赛首夺G1；若最终能冲冠成功，对廖康铭而言堪称完美的一季。

陈嘉甜