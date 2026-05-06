马场密探048｜「起舞奜奜」文厩起孖

文家良马房今晚率先起孖，先在第二场凭「机械骑士」赢马，接着在第三场又以「起舞奜奜」取得胜利，至于后驹鞍上人艾兆礼，则连续十六次沙田赛事赢岀头马。

「起舞奜奜」马主潘绍明和杨展昀赛后一同接受访问，他们说：「我十分感谢文家良对『起舞奜奜』的悉心训练和部署，把马儿的状态保持得十分理想，我们对于马儿能够赢得那么轻松，均感到非常意外，赛前文家良的策骑指示是不要留得太后，今仗艾兆礼成功摆前走及找到遮挡，有助争胜。其实之前有几次都希望摆前走，可惜有时因为档位欠佳及受临场赛事形势影响未能如愿，未能跟前。今仗守在较前位置，顺利取胜，此马泥草皆合，希望马儿保持健康稳定，我们便心满意足。」