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马场密探048｜「贤知友您」爆半冷开斋

马圈快讯
更新时间：14:06 2026-05-03 HKT
发布时间：14:06 2026-05-03 HKT

苏伟贤马房的「贤知友您」，早前曾在田草千二米上名，今日此驹再跑同程，在骑师奥尔民胯下力压大热门「嘉冠王」，以九倍半冷门赢得在港首场头马，今场亦是继「千帆驹」之后，另一匹苏伟贤练马师赛马团体赢在头马。

「贤知友您」24/25苏伟贤练马师赛马团体经理陈锦明说：「『贤知友您』是苏伟贤为我们一班团体马主引入，此马的健康曾经有问题，幸得苏伟贤悉心的照料，马儿的健康回稳。『贤知友您』今场出赛，赛前练马师为该驹做了许多备战工夫，因此我们对马儿都有信心。奥尔民向苏伟贤提议转争泥地，因此上场『贤知友您』跑泥地，可惜效果平平，因此今场回师沙田千二米，希望马儿继续进步，再交出好成绩。」

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