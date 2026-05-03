马场密探048｜「城中勇士」一放到底

前季在港服役至今一直未取得头马的「城中勇士」，今季转投黎昭升马房，上场在田草千二米跑第三，今日易配见习骑师袁幸尧再跑同程，终于一放到底，赢得在港首场头马。

赛后练马师黎昭升说：「『城中勇士』在港跑至二十七场赛事，终于可以打开胜利之门，取得转入我厩的首捷。我多谢马主愿意给予耐性，今场马儿终于取胜，对马主总算有交代。『城中勇士』转入我马房时脚有事，现时情况稳定，希望今场开斋后，可以增强马匹的自信心，会越跑越好，我相信马儿仍有进步空间。『城中勇士』在袁幸尧胯下一放而回，这位女见习骑师今场发挥出色，依足策骑指示，采取前领战略，一早守好位，而且减十磅十分有利。袁幸尧越跑越进步，前景亮丽。」