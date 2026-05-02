英国一千坚尼各驹势均力敌 「美绝群星」盼脱颖而出

来自欧洲各地的一众顶尖三岁雌马将于周日（5月3日）云集英国的新市场马场，在罗利赛道上角逐英国一千坚尼（1600米一级赛），力争在这项一哩大赛中脱颖而出。



今届英国一千坚尼共有十九匹宣布出赛马匹，各驹看来势均力敌。这项经典一级赛往往是赛驹打响名堂的舞台，近年来经常由赛前未太受注目的雌马胜出，自2016年以来只有去年的Desert Flower是首匹以大热身分抡元的参赛马。



将由宋文赫策骑的「美绝群星」的出赛经验尚浅，但所属练马师韦嘉正在冒起，且今季开局甚佳，今次将凭这匹「星光侠」的女儿首度角逐英国一千坚尼，更表示看好马儿的夺标机会。



「美绝群星」初出时便已在诺定咸轻取一项从未胜出马赛，翌仗于去年9月在新市场出争一项1400米二级赛，更克服大幅升班的考验，几乎夺冠而回。



韦嘉去年合共取得六十八场头马，是他从练以来其中一个最成功的赛季。他说︰「我对马儿寄望甚殷。牠非常机灵，备战工作完全按计划进行，近来的操练表现也很好。马房幸运地有不少三岁雌马质素上乘，但『美绝群星』实属出类拔萃。」

「网走市」血统优良

「网走市」是另一匹上阵次数不多的参赛马。这匹由艾柏宾训练的雌马将继续由布宜学策骑，尽管受追捧程度未必最高，但牠的血统优良，父系更出自名驹「范高尔」，看来潜力十足。「网走市」于去年11月在金顿初出时便以压倒性姿态胜出一项同程赛事，令人印象深刻。



其他注目度稍逊的实力分子也包括经验较上述两驹丰富的「兔轮」（奥璇璧）及「献才艺」（苏兆辉）。



「献才艺」上月曾以26倍冷门身分在纽卡素角逐一项1605米表列赛，凭勇锐表现爆冷夺冠，不但证明了牠有力应付今仗途程，更展现出牠踏入三岁后的实力再上层楼。



刚于周五在新市场凭冷门分子摘桂的练马师张柱栋说︰「我们已为『献才艺』报争包括今仗在内的一些高水平赛事，而那场在纽卡素取得的胜仗证明了牠有力应付这些挑战。尽管马儿与周日的争胜要角之间仍有一点距离，但牠不难驾驭，心理质素也很好。」



张柱栋口中的争胜要角也许是岳伯仁麾下两驹「精确」（莫雅）及「纯爱」（罗敦），以及由伯特训练的「水都艳日」（李奇丰）。



这三匹雌马均曾于去年摘下一级赛桂冠，其中「精确」更两夺一级赛冠军，包括以出色姿态攻下同场同程的雌马一哩赛。



法国练马师费伯华曾于2014年凭「法兰美后」摘下此赛桂冠，今次将派出已取得三捷的「艳丽妃」（莫艾诚）参赛。



英国一千坚尼（1600米一级赛）编为海外赛事第四组第一场，将于香港时间5月3日（星期日）晚上十时三十五分开跑。