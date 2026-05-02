田泰安「海上大军」「红衣醒目」

明日沙田赛事，田泰安将策十驹出赛，其中好几匹近绩不俗，有机会为他带来头马进帐。他表示刚周三运气一般，坐骑「胜在当下」和「魅力知耀」均败在强手蹄下，只能上名而未能胜出，希望今明日能重振声威，而「海上大军」和「红衣醒目」将是赢马希望。

海上大军有望连捷

「海上大军」上场初出即在二班千八米后上胜出。

蔡厩「海上大军」上场初出即在二班千八米后上击败「嘉应传承」胜出，相隔三周之后，今午列阵三级赛皇太后纪念杯，田泰安说：「上场『海上大军』初出前，我实在对其所知不多，只知道牠赛前操练了一段长时间，岂料演出较预期理想得多，即使早段居后，但末段能逐步上前，并且在终点前压倒对手胜出，充分展现出质素和斗心。今次马儿增程跑二千四百米，以牠来港前曾在英国雅士谷马场跑接近路程得第四，理应适合发挥，加上拼过一场之后，有助提升状态，所以『海上大军』有望连捷。」

红衣醒目千八更合

「红衣醒目」在港所赢得的唯一头马，正是由田泰安操刀。

「红衣醒目」在港所赢得的唯一头马，正是由田泰安操刀，明日此驹初跑田草千八米，骑者说：「虽然『红衣醒目』具有质素，但严格而言却非早熟马，需要时间成熟进步。牠有长力胜任更长路程，从牠上仗交出良好走势，只败于再出再捷的『大回报』得第三的走势估计，今次增长二百米更合脚法，排一档亦有助出闸后取位，应具机会争胜。」

最后，田泰安表示「一舖掂哂」上场初出在一千米直路赛走势不俗，明日转战千二米，理应可以胜任，加上今场对手多为质新分子，牠们的演出难以预计，但「一舖掂哂」只要跑出应有水准，足以在此走入前列。

文杰