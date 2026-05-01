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「远天风」新鲜感十足挟佳态伙拍布宜学强攻英国二千坚尼

马圈快讯
更新时间：16:20 2026-05-01 HKT
发布时间：16:20 2026-05-01 HKT

英国二千坚尼（1600米一级赛）将于周六（5月2日）在英国新市场马场举行。隶属高多芬阵营的练马师艾柏宾将派出「远天风」及「瑞典山径」参赛，力争达成三连冠的霸业。

艾柏宾曾于2024年及2025年先后凭「名演说」及「法庭裁定」扬威英国二千坚尼，但两驹均于当季经上阵热身后，才角逐这项只供三岁马角逐的经典一级赛。反观「远天风」今次将于休赛近七个月后首次上阵，但艾柏宾深信马儿会以完美状态迎战这项在罗利赛道上举行的 1600米直路赛。

除了「远天风」外，艾柏宾也会派出「瑞典山径」（杜俊诚）参赛，此驹迄今未尝一败，同样备受注目。不过，「远天风」上季越跑越进步，最后一战在新市场角逐杜何斯特锦标（1400米一级赛）时凭凌厉冲刺跑获季军，看来会成为高多芬的争标主力，并继续由首席骑师布宜学策骑。

「远天风」于两岁时在拍卖会上以最高的一百九十万欧元拍卖价售出。艾柏宾谈及该驹时说︰「马儿的呼吸畅顺，具新鲜感时往往表现最佳。牠在杜何斯特锦标一役的发挥很好，再到这里上阵，无疑会是一大优势。」

正如艾柏宾的一番话所反映，只供两岁马参加的杜何斯特锦标向来为此赛提供重要参考指标，而今年的情况也不例外。去年在杜何斯特锦标取得第五及第六名的「工业浮城」及「奇勋王公」今年初出时均取得佳绩，分别在新市场及纽百利攻下1600米及1400米三级赛。两驹今仗将再度同场较量，并继续由赢马骑师莫艾诚及李奇丰执缰。

由岳伯仁训练的「雪岳区」在杜何斯特锦标一役虽然只屈居亚军，但其后于去年10月在德尔马角逐育马者杯两岁马草地大赛（1600米一级赛）时，凭凌厉加速力夺冠而回。

就如岳伯仁迄今训练出的十匹英国二千坚尼冠军一样，父系出自「花旗」的「雪岳区」将以此赛作今年首战。不过，「雪岳区」的参赛过程并非一帆风顺，包括数星期前牠曾被错误地剔出这项经典赛的参赛名单，最终需于后补阶段补入角逐，但这匹将由莫雅主策的佳驷质素上乘，看来属阵中级数较高的参赛马。

另一匹于赛前广受注目的参赛马是「剧烈气象」。这匹雄马虽未曾角逐一级赛，但上季伙拍刘见龙取得三战全胜的佳绩，今仗将继续在这位二十岁的年青好手胯下争标。

「剧烈气象」的练马师包纪耀表示，马儿上季曾在新市场攻下一项1600米二级赛，再次证明了牠的长力及潜力。他说︰「马儿无疑是我训练过最出色的雄驹。牠的呼吸十分畅顺，让我轻松许多。马儿的所有迹象均显示牠有望在今个夏天大放异彩。」

将由许觉能主策的「暗敌」似乎是被低估的实力分子。此驹上月在李奥柏抛离对手胜出一项三级赛，看来已晋身成一匹三岁佳驷，而今仗回师1600米途程的表现或可更上层楼。「暗敌」的阵营早前选择避战奖金丰厚的美国赛事，改以这场在新市场上演的大赛为目标。

英国二千坚尼（1600米一级赛）编为海外赛事第二组第五场，将于香港时间5月2日（星期六）晚上十时三十五分开跑。
 

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