班德礼「紫荆盛势」「果然侥幸」

骑师班德礼刚周三夜赛凭「满洛城」和「电玩精英」起孖，今季头马数字上升至三十一场，跟他定下的四十场目标越来越接近，惟班德礼坦言在香港环境之下，要赢一场亦非易事，所以他仍需要集中精神，拼尽每一匹坐骑，今战则以「紫荆盛势」和「果然侥幸」两驹最具争胜机会。

紫荆盛势再赢一场

「紫荆盛势」早前赢出香港经典杯。

罗厩「紫荆盛势」早前赢出香港经典杯，与及在香港打吡跑第三后，本拟出战冠军一哩赛，但却因位列后备，练者决定部署其出战周日举行的会员杯，班德礼说:「无疑『紫荆盛势』未能出战大赛，实在令人失望，可是这却令牠有更充足时间回复体力状态才再上阵，而且亦避免在现阶段跟最顶级对手硬拼，早前我策骑牠试千六米草地闸，与及日前晨课时策骑牠操练，我均对其状态感到满意，今次此驹复出，希望届时马儿克服重磅，便有望再赢一场头马。」

果然侥幸佳态迎战

「果然侥幸」今季四战得两亚一季。

「果然侥幸」今季四战得两亚一季，周日此驹再跑上名途程千二米，班德礼分析说:「此驹在练马师苏伟贤悉心训练之下，演出较以往稳定得多，只是未能顺利赢得头马，上场牠仅以不足一个马位落后突如其来的『红旺缤纷』得第二，演出其实不太差，今次此驹再跑上名路程，赛前操练正常，届时将再以佳态而战，希望『果然侥幸』能够把握今次机会，全力争取在港第二场头马。」

班德礼最后还提到，「醒目高球」上场临场退出比赛，但数天后牠已复课操练，早前遣往试泥闸亦有良好走势，可见其状态并不受退赛影响，周日此驹列阵尾场三班千二米，即使同场不乏具实力对手，「醒目高球」仍有望跑出水准，走入前列一席。

文杰

