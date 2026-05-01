「北十字星」争逐春季天皇赏望四夺一级赛锦标

「北十字星」于去年秋季经历了连场硬仗后，现已重返巅峰状态，今仗出争将于周日（5月3日）在京都竞马场举行、总奖金高达六亿五千一百万日圆（约合三千一百九十万港元）的春季天皇赏（3200米一级赛），期望能复制父亲「北部玄驹」的成就。

「北部玄驹」是日本马坛的殿堂级佳驷，服役时曾于2016年攻下春季天皇赏，翌年扬威大阪杯（2000米一级赛）后更成功卫冕这项长途大赛，退役后转任种马也成为了当地育马业的明星。

父系出自「北部玄驹」的「北十字星」去年扬威日本打吡大赛（2400米一级赛）后，今年复出首战即在阪神以出色姿态捧走大阪杯，假如今仗顺利夺魁的话，将可达成单季包揽大阪杯及春季天皇赏两项锦标的壮举，与「北部玄驹」看齐。

「北十字星」于4月22日在栗东的木屑跑道上进行1200米操练，全程缔速1分22.2秒（最后六百米及二百米分别缔速36.4秒及11.1秒）。这匹三项一级赛盟主的表现令练马师齐藤崇史大感高兴。

齐藤崇史说：「由于我们让马儿轻松一点，令牠的心态有一刻有点太过放松，所以我们让牠绕到外叠，并适当地加以催策。马儿的走势一度有些迟滞，但之后步态已变得流畅。我认为这课操练能助牠提升状态。」这匹齐藤崇史的马房之星今次将首度挑战2400米以上途程。

齐藤崇史表示：「马儿最近学懂了在首个弯位前略为留力，所以我希望看到牠能保持畅顺的步韵。」

「北十字星」周日将与十四驹同场较量，最大威胁预料将来自此赛上届盟主「拯救者」及正在冒起的新星「地球颂」。

「拯救者」去年在连达文胯下凭凌厉后劲攻下此赛，今次则改由李慕华主辔。李慕华至今先后主策「气自豪」（2019年及2020年）及「骏天宫」（2023年）三度扬威春季天皇赏，今仗将力争第四度摘桂。

「拯救者」去年扬威春季天皇赏后因腿部骨裂而缺阵，直至今年2月才复出竞逐京都纪念赛（2200米二级赛），在头马「六月豪取」之后取得第八名。「六月豪取」刚于上周日（4月26日）在沙田出争总奖金高达三千万港元的富卫保险女皇杯（2000米一级赛），结果负于头马「浪漫勇士」六个马位，以第八名冲线。

另一方面，「地球颂」将力争服役以来的首项一级赛冠军。这匹灰马上仗于3月22日在阪神出争阪神大赏典（3000米二级赛），以三个马位之先击败「春明水清」夺魁，更以3分02秒正打破场地时间纪录，足见牠的潜力甚丰。「地球颂」与「春明水清」今次将再度同场较劲。

「地球颂」的练马师友道康夫说：「马儿在那场热身赛的表现堪称百分百完美。」

「马儿于去年秋季的表现稍为飘忽，但我仍觉得牠正在进步。牠今次的操练表现的确更好，体格看来也更强壮，而从马儿的胸背厚度也可见牠的心肺量很高。」

其他主要争胜分子包括「春明水清」及「高野俊士」。

春季天皇赏（3200米一级赛）编为海外赛事第三组第一场，将于香港时间5月3日（星期日）下午二时四十分开跑。