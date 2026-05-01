「决斗精兵」如箭在弦瞄准一级赛南澳洲打吡

南澳洲打吡（2518米一级赛）将于周六（5月2日）在万富围马场上演。佩思及肯尔迪麾下的三岁新贵「决斗精兵」上仗于末段展现强横后劲，势成今仗的争标要角。

「决斗精兵」上周六（4月25日）在万富围角逐主席锦标（2000米三级赛），早段虽遥居后列，但末段在力策下追前甚多，最终落后头马「冲动反应」约二又四分一个马位冲线，取得第四名。两驹今仗将再度同场较量。

肯尔迪表示，马房上下均非常满意马儿上仗的演出，并期待看到牠在2518米途程上的发挥。

他说：「我们上仗须让马儿自大外档出闸后留后竞跑。赛事步速缓慢，我认为马儿的后劲不比同场任何对手逊色，可以说是冲刺凌厉。那是一场完美的前哨战，有助提升状态。我们很高兴看到牠的赛后状况极佳。」

「我们安排马儿进行针对性的操练，让牠能以巅峰状态出战周六的打吡大赛。那是一场我们很熟悉的赛事。」

佩思及肯尔迪曾于2022年凭「丛林大亨」先后赢得主席锦标及南澳洲打吡，而同由他们训练的「战意十足」则于2024年角逐南澳洲打吡时因际遇欠佳而屈居亚军。

「决斗精兵」曾于去年11月角逐2500米一级赛维多利亚打吡，沿途在没有遮挡下走第三叠，过终点时所负甚远，但该仗表现看来不足为据。

「临时出争」被视为今届南澳洲打吡的热门分子，但这匹由马汉雅训练的赛驹暂列第一后备，只能待有正选马匹退出，才能补上角逐这项十六驹列阵的大赛。

「临时出争」在英国出赛两次后转投马汉雅马房，首次在澳洲上阵即攻下百肯南的一场1600米从未胜出马赛，翌仗于4月16日在同一马场的大烂地上竞逐一场2000米赛事，更以七又四分三个马位之遥大胜而回。

马汉雅说：「档位（第二档）理想，相信马儿增至此程会再有进步，2518米应十分适合牠发挥。马儿的备战进度理想，准备充足。上仗牠沿途能占取喜欢的位置竞跑。」

「临时出争」今仗预定由艾宁策骑，这位经验丰富的骑师曾四胜南澳洲打吡，包括于2021年主策马汉雅及游达荣麾下的「至劲爆」扬威此赛。

马汉雅麾下的另一驹「甘酒滋味」则获正选资格参赛。此驹曾于4月11日在考菲尔德竞逐一项2400米赛事，最终在今仗对手「独一心水」及「天方王储」之后跑获季军。

上两届南澳洲打吡的冠军均为雌马，分别是2025年的「群芳」及2024年的「可儿艳阳」。现时与父亲麦伊维合伙从练的麦彦辉相信，由他们训练的雌马「银衣女」今年有力再续此势。「银衣女」上仗出争维多利亚赛马会圣烈治锦标（2800米表列赛），以三个半马位之先夺魁。

麦彦辉深信「银衣女」能应付相隔七天后匆匆再战的赛程。

他说：「马儿目前状态大勇，十分健康。牠讨人喜爱，很放松。牠把饲料吃得一干二净，连一丁点也不剩。」

薛天同麾下的「夏去秋来」同样备受高度评价。这匹雌马近两仗出战一级赛时均跑入位置，包括于4月11日在澳洲橡树大赛（2400米一级赛）中跑获接近的季军。

薛天同说：「马儿在悉尼的一役只是今年第三仗，肯定会继续进步。牠的状态很好。」

他视「独一心水」、「天方王储」及「甘酒滋味」为主要对手。

另一方面，德瑾礼麾下的「佳绩」上仗在澳洲打吡（2400米一级赛）中取得第四名，他认为马儿今仗具备争胜机会。

德瑾礼说：「马儿是一匹良驹，状态非常良好。上周牠曾在Balnarring马场进行一课轻松的弹闸，而相隔一个月后再上阵对牠来说不成问题，所以我对周六一战充满期待。」

南澳洲打吡（2518米一级赛）编为海外赛事第一组第三场，将于香港时间5月2日（星期六）下午二时三十五分开跑。