Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍达Nathalie结婚十四周年

马圈快讯
更新时间：15:53 2026-04-29 HKT
发布时间：15:53 2026-04-29 HKT

前香港冠军骑师霍达因健康问题而挂靴，现时定居澳洲和太太及仔女享受生活。

霍达太太Nathalie日前分享二人十四年前结婚旧相，非常甜蜜，当中一张是马伟昌和霍达的合照，引起大众的回忆杀。

日前是霍达和太太Nathalie庆祝结婚十四周年，非常甜蜜，获得不少朋友送上祝福。
日前是霍达和太太Nathalie庆祝结婚十四周年，非常甜蜜，获得不少朋友送上祝福。
当中一张是马伟昌和霍达的合照，引起大众的回忆杀。
当中一张是马伟昌和霍达的合照，引起大众的回忆杀。
霍达太太Nathalie日前分享二人十四年前结婚旧相，非常甜蜜。
霍达太太Nathalie日前分享二人十四年前结婚旧相，非常甜蜜。

对于不少资深香港马迷来说，对霍达和马伟昌绝对不陌生，两人以往在香港赢过不少赛事和大赛，其中霍达更曾经做过香港冠军骑师，伙拍前香港马王「靓虾王」扬威日本安田纪念，为港争光。

日前是霍达和太太Nathalie庆祝结婚十四周年，非常甜蜜，获得不少朋友送上祝福。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
1小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
00:59
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
6小时前
19万买中山车位！港爸疑中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮
19万买中山车位！港爸中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
9小时前
米雪胞妹苹果罕露面气质不输明星家姐 读过艺训班却未入行 雪梨女儿曾爆从事一类工作？
米雪胞妹苹果罕露面气质不输明星家姐 读过艺训班却未入行 雪梨女儿曾爆从事一类工作？
影视圈
6小时前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
2026-04-28 15:55 HKT
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
23小时前