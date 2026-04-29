霍达Nathalie结婚十四周年

前香港冠军骑师霍达因健康问题而挂靴，现时定居澳洲和太太及仔女享受生活。

霍达太太Nathalie日前分享二人十四年前结婚旧相，非常甜蜜，当中一张是马伟昌和霍达的合照，引起大众的回忆杀。

日前是霍达和太太Nathalie庆祝结婚十四周年，非常甜蜜，获得不少朋友送上祝福。

当中一张是马伟昌和霍达的合照，引起大众的回忆杀。

霍达太太Nathalie日前分享二人十四年前结婚旧相，非常甜蜜。

对于不少资深香港马迷来说，对霍达和马伟昌绝对不陌生，两人以往在香港赢过不少赛事和大赛，其中霍达更曾经做过香港冠军骑师，伙拍前香港马王「靓虾王」扬威日本安田纪念，为港争光。

日前是霍达和太太Nathalie庆祝结婚十四周年，非常甜蜜，获得不少朋友送上祝福。

陈嘉甜