班德礼「满洛城」「电玩精英」

班德礼近期手风稍见放缓，对上两次赛事均未有头马进帐，幸好明晚跑马地夜赛，其八匹坐骑不乏实力分子，届时有机会取得佳绩，延续之前的气势。班德礼接受查询时表示，他认为「满洛城」和「电玩精英」皆近态良好，希望能够跑出水准，倘若顺利赢马更最好不过。

满洛城增程千八

「满洛城」今次初跑谷草千八米。

希厩「满洛城」早前曾由班德礼策骑后上跑得接近，今次此驹初跑谷草千八米，骑者分析说：「『满洛城』跑法较被动，但在早段跟顺之后，便会逐渐开始加速，然后在末段发力上前挑战对手。牠前仗在谷草一六五○米后上走得接近，伸算今次增程跑千八米，理应更合发挥，即使三岁马负一三四磅，将对其争胜带来压力，但是今场多匹参战马的负磅都在一三○磅或以上，而且牠们的实力并非太强，所以『满洛城』的形势并非太蚀底，应具争胜机会。」

电玩精英状态回勇

「电玩精英」最近接连在谷草千二米赢马及上名。

灰马「电玩精英」最近接连在谷草千二米赢马及上名，明晚继续进攻此程，班德礼认为仍有机会走入前列。「『电玩精英』的评分下调至新低位，适逢状态回勇，因而近期在阵上亦交出稳定表现。以牠上仗以半个马位不敌状态当锐的『富心星』跑第二的表现，估计目前评分仍具竞争力，今次牠再跑赢马路程，负一二五磅及排在一档，预计早段可以守在有利位置，以最合适的跑法争取今季第二场头马。」

最后，班德礼表示上周过档吕厩「双星报喜」操练，感觉到马儿的走势不俗，目前状态良好。上仗「双星报喜」初跑谷草一六五○米，即使落败而回，但却所负不远，反映其脚法可以应付谷草窄场。今次由他策骑出赛，由于马儿已有谷战经验，希望演出可以再进一步，并且后上走入前列归来。

文杰