田泰安「金多囍」「胜在当下」

田泰安昨日凭「坚先生」赢得其季内第三十场头马，周三晚谷战他共策八驹出赛；骑者表示，自己近期手风不错，希望能够持续并争取更多头马，今战坐骑中以「金多囍」和「胜在当下」机会较乐观，希望可取得佳绩。

金多囍再跑同程

「金多囍」上仗排在最不利的十二档，只落后头马三个半马位过终点。

出战第二场四班千二米的伍厩「金多囍」，三周前初跑同程，虽然未能上名，但田泰安认为牠今仗仍有望走入前列：「『金多囍』上仗排在最不利的十二档，早段难免守在较后位置，以及走外叠蚀位，但牠在直路仍交出不俗走势，只落后头马三个半马位过终点，演出尚算不差。吸收过上赛经验后，今次牠再跑同程只负一二二磅上阵，可望交出更接近表现，甚至有机会取胜。」

胜在当下转战谷草

「胜在当下」上仗即使未能上名，但前中段走势不差。

列阵第四场四班千二米的罗厩「胜在当下」，上仗配田泰安竞逐田草千四米，起步后即贴栏领放，至终点前才力弱；今次转战谷草，田泰安说：「『胜在当下』上仗展示出良好速度，即使未能上名，但前中段走势不差，今次列阵谷草千二米，以往曾在同程跑近，估计应合发挥。如果临场情况许可，我将再替其采取主动跑法，前领或守在前列，希望届时可交出好表现。」

文杰