香港三雄称霸富卫保险冠军赛马日 成就香港历来最出色赛日

香港赛马会行政总裁应家柏盛赞，三匹本地赛驹「嘉应高升」、「祝愿」及「浪漫勇士」于周日（4月26日）在沙田马场举行的富卫保险冠军赛马日中，成功包揽当日三场一级赛冠军，为香港赛马实现标志性成就。



面对海外顶尖强敌环伺，香港星级赛驹在总奖金二千四百万港元的一级赛主席短途奖（1200米）、总奖金二千四百万港元的一级赛富卫保险冠军一哩赛（1600米）及总奖金三千万港元的一级赛富卫保险女皇杯（2000米）中力压外队挑战，成功摘桂。应家柏指，今届赛事进一步证明了香港赛马在全球马坛上位立顶峰。



应家柏说：「我相信今（昨）天即使不是香港历来最出色的赛日，也是其中最出色的赛日之一。」



「我希望衷心感谢所有来宾，让今届富卫保险冠军赛马日成为不同凡响的国际盛事。我们今（昨）天见证的运动竞赛质素几乎无可超越。」



「我们很高兴能获得卓越的赞助商（富卫香港）给予鼎力支持，真正与我们合作无间，共同携手打造世界级赛马娱乐盛事。」

应家柏表示香港赛驹的非凡表现，成就了这个不同凡响的赛日，并赞扬超级短途巨星「嘉应高升」以四又四分一个马位之先压倒一众强敌，攻下香港速度系列尾关主席短途奖，表现令人赞叹不已。



应家柏表示香港赛驹的非凡表现，成就了这个不同凡响的赛日，并赞扬超级短途巨星「嘉应高升」以四又四分一个马位之先压倒一众强敌，攻下香港速度系列尾关主席短途奖，表现令人赞叹不已。



「『嘉应高升』毫无疑问是我们见过历来最出色的短途赛驹。牠再度打破场地时间纪录，击败世界级短途佳驷『里见梦境』的过程可说不费吹灰之力，实在精彩绝伦。」



「嘉应高升」昨天成功取得二十连胜，并连续第二季横扫香港速度系列的全部三关赛事，更再次刷新沙田1200米草地赛的场地时间纪录，成为了全日最精彩的时刻之一。另一方面，「浪漫勇士」第四度在富卫保险女皇杯封王，再添一笔辉煌战绩，更料将于下月挑战三冠王宝座。



应家柏说︰「看著今届富卫保险女皇杯的水准，我相信它于年底将会成为全球评分最高的赛事之一。」

应家柏说︰「看著今届富卫保险女皇杯的水准，我相信它于年底将会成为全球评分最高的赛事之一。」



由廖康铭训练的「祝愿」首夺一级赛锦标，不但让主队包办了全日三项一级赛的桂冠，也证明了本地马坛新星不断涌现。



应家柏表示，无论是今届赛事的外队赛驹质素，还是沙田马场的热烈气氛，均进一步印证了富卫保险冠军赛马日是全球最顶尖的赛马盛会之一。



「我相信这就是我们所说的全球草地王者盛会，而这也正是我们所追求的目标。」

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安 (左) 表示，这个赛马日突显了香港冠军级佳驷的水准，以及本地赛驹的实力持续提升。



香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示，这个赛马日突显了香港冠军级佳驷的水准，以及本地赛驹的实力持续提升。



夏定安说︰「当我们举行这些赛马日时，海外赛驹的质素至关重要。我们希望提供最高水平的赛事。我们的广大马迷值得拥有最高水平的赛事，而我们应该为他们提供最高水平的赛事。今（昨）天来港参赛的马匹质素绝对是当中的关键所在。」