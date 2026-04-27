香港三雄称霸富卫保险冠军赛马日成就香港历来最出色赛日

香港赛马会行政总裁应家柏盛赞，三匹本地赛驹「嘉应高升」、「祝愿」及「浪漫勇士」于昨日（4月26日）在沙田马场举行的富卫保险冠军赛马日中，成功包揽当日三场一级赛冠军，为香港赛马实现标志性成就。

面对海外顶尖强敌环伺，香港星级赛驹在总奖金二千四百万港元的一级赛主席短途奖（1200米）、总奖金二千四百万港元的一级赛富卫保险冠军一哩赛（1600米）及总奖金三千万港元的一级赛富卫保险女皇杯（2000米）中力压外队挑战，成功摘桂。应家柏指，今届赛事进一步证明了香港赛马在全球马坛上位立顶峰。

应家柏说：「我相信今天即使不是香港历来最出色的赛日，也是其中最出色的赛日之一。」

「我希望衷心感谢所有来宾，让今届富卫保险冠军赛马日成为不同凡响的国际盛事。我们今天见证的运动竞赛质素几乎无可超越。」

「我们很高兴能获得卓越的赞助商（富卫香港）给予鼎力支持，真正与我们合作无间，共同携手打造世界级赛马娱乐盛事。」

应家柏表示香港赛驹的非凡表现，成就了这个不同凡响的赛日，并赞扬超级短途巨星「嘉应高升」以四又四分一个马位之先压倒一众强敌，攻下香港速度系列尾关主席短途奖，表现令人赞叹不已。

「『嘉应高升』毫无疑问是我们见过历来最出色的短途赛驹。牠再度打破场地时间纪录，击败世界级短途佳驷『里见梦境』的过程可说不费吹灰之力，实在精彩绝伦。」

「嘉应高升」昨天成功取得二十连胜，并连续第二季横扫香港速度系列的全部三关赛事，更再次刷新沙田1200米草地赛的场地时间纪录，成为了全日最精彩的时刻之一。另一方面，「浪漫勇士」第四度在富卫保险女皇杯封王，再添一笔辉煌战绩，更料将于下月挑战三冠王宝座。

应家柏说︰「看著今届富卫保险女皇杯的水准，我相信它于年底将会成为全球评分最高的赛事之一。」

由廖康铭训练的「祝愿」首夺一级赛锦标，不但让主队包办了全日三项一级赛的桂冠，也证明了本地马坛新星不断涌现。

应家柏表示，无论是今届赛事的外队赛驹质素，还是沙田马场的热烈气氛，均进一步印证了富卫保险冠军赛马日是全球最顶尖的赛马盛会之一。

「我相信这就是我们所说的全球草地王者盛会，而这也正是我们所追求的目标。」

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安表示，这个赛马日突显了香港冠军级佳驷的水准，以及本地赛驹的实力持续提升。

夏定安说︰「当我们举行这些赛马日时，海外赛驹的质素至关重要。我们希望提供最高水平的赛事。我们的广大马迷值得拥有最高水平的赛事，而我们应该为他们提供最高水平的赛事。今天来港参赛的马匹质素绝对是当中的关键所在。」

香港赛马会行政总裁应家柏会见传媒。

香港赛马会行政总裁应家柏与香港赛马会赛马事务执行总监夏定安一同出席简报会。