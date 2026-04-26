马场密探048｜「坚先生」成功补中
更新时间：14:15 2026-04-26 HKT
发布时间：14:15 2026-04-26 HKT
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练马师桂福特的儿子桂辉定上周日来港，探望父亲和观看冠军赛马日赛事，桂福特自然趁此段时间发动攻势，在第三场凭「坚先生」赢得头马，父子一同到凯旋门拉头马。「坚先生」前仗初岀即胜，上场再岀受阻落败，今日再跑同程即赢马补中。
桂福特的儿子专程从南非回港，今午入马场支持爸爸，练者第三场以「坚先生」取胜。
赛后「坚先生」马主史立德说：「『坚先生』上场阵上的际遇很差，沿途受困未能望空，未能跑出应有的水准，非常失运。我们赛前对田泰安表示，尽量不要走内栏，宁愿从外面展开冲刺，很高兴马儿今场可以成功补中。」
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