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艾兆礼「友莹仁」「健康快车」

马圈快讯
更新时间：17:51 2026-04-25 HKT
发布时间：17:51 2026-04-25 HKT

艾兆礼在过去十三次沙田赛事都交出头马，明日他将策骑七驹，适逢大赛日子，除了三场大赛，其余场次亦水准甚高，他认为争取头马绝非易事，但仍会全力以赴，其中「友莹仁」、「健康快车」和「火悟空」均属争胜分子。

友莹仁争三连捷

「友莹仁」最近由艾兆礼接手后，在田草千四米取得两冠一亚。
「友莹仁」最近由艾兆礼接手后，在田草千四米取得两冠一亚。

伍厩「友莹仁」最近由艾兆礼接手后，在田草千四米取得两冠一亚，明日此驹升三班再跑同程，骑者说:「现年五岁的『友莹仁』跑法主动，阵上演出水准稳定，最近两场头马均赢来表现出色，虽然今次牠将跟实力更强对手同场，但马儿负磅骤减十二磅，同时又排在二档，有利其发挥最佳跑法，加上最近我接连策骑牠操练，其走势令我感到满意，马儿目前状态仍勇，因此，「友莹仁」今仗仍有足够条件争取三连捷。」

健康快车擅跑千二

「健康快车」今季继续专攻田草千二米，至今取得一亚两季。
「健康快车」今季继续专攻田草千二米，至今取得一亚两季。

蔡厩「健康快车」今季继续专攻田草千二米，至今取得一亚两季，艾兆礼谈到今仗机会时说:「无疑今赛水准相当高，多匹对手都是质新及具同程赛绩根据，惟『健康快车』亦是擅跑此程，近期亦曾交出表现，而且今仗负一二九磅不算重，排在二位有利其起步后寻找遮档，希望临场步速正常，同时牠亦有较佳际遇，好使『健康快车』得以发挥实力，走入前列一席甚至赢马。」

最后，艾兆礼表示「火悟空」刚战赛前退出，但马儿并非受伤，而且很快便重投操练，早前他策骑该驹试闸亦轻易胜出，目前健康状态肯定不成疑问，明日此驹复出跑赢马路程千六米，最大障碍是排在不利十三档，令其随时有风险全程走外叠，他希望临场马儿能够克服困难，「火悟空」便有望拼入前列一席归来。

文杰

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