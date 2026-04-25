独家猛料｜ 「绿」系马主雷神续前缘

莫雷拉自从担任方嘉柏马房主帅后，接外线马的数目可算寥寥可数。本周日沙田冠军赛马日，莫雷拉将为桂厩的「绿族无限」主辔，此马马主傲风团体曾经养有八捷良驹「有得威」，莫雷拉亦为「有得威」赢过两场头马，可见这位巴西好手与傲风团体马主如陈少山、黄华东及黎仲明等马主早已建立合作良好基础。

陈少山、黄华东及黎仲明在「绿族无限」上次赢马后，接受本报记者访问时曾经表示，「绿族无限」自从远征日本后，可能不太适应，令马儿不太开心，伍鹏志已经很畀心机调理马儿，但毕竟爱驹已经年纪大，已有一段时间未有表现，所以想让马儿转换环境，希望有所突破。

「绿族无限」前一场潘顿跑完后表示，马背有点肿，步幅很窄，桂福特因而作出针对性的训练，效果显著，上场终于再交出头马。傲风团体愿意给予时间和耐性，而且对「绿族无限」一直有信心，爱驹上场取得久违头马，可算是给予马主最佳回报，此马今场再出，或有力持续反弹。

按图睇有关相片：

陈嘉甜