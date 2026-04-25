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冠军赛马日欢迎晚宴场面热闹

马圈快讯
更新时间：13:30 2026-04-25 HKT
发布时间：13:30 2026-04-25 HKT

周日沙田马场上演一年一度的冠军赛马日，届时将举行三场一级赛：主席短途奖、冠军一哩赛和女皇杯，昨晚在中环大馆举行欢迎晚宴，多位马会高层及骑练均盛装出席，如马会主席廖长江、CEO应家柏、「嘉应高升」马主梁锡光及夫人、杨明纶伉俪、钟易礼和女友、韦达和女友、班德礼、何泽尧、希威森和太太、田泰安和太太、艾道拿、奥尔民、霍宏声、艾兆礼、告东尼伉俪、姚本辉、布浩荣、下季开仓练马师甘明斯、巴度和太太等均畀面出席，场面非常热闹。

虽然昨晚下雨，原定由室外举行的晚宴需要移师室内，但众人仍然开心享受晚宴，无损兴致，言谈甚欢，先礼后兵，大战前放松一下，然后收拾心情迎接周日大战。

按图睇有关相片：

陈嘉甜

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