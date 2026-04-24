廖康铭「祝愿」「部族高手」

廖康铭近期稍欠运气，最近三个赛马日取得六席亚军，未能赢出头马；周日沙田马场上演冠军赛马日，其七匹参战马分量十足，应有机会增添头马。练者接受查询时表示，除了「祝愿」和「白鹭白刚」强攻冠军一哩赛外，「部族高手」和「一生好彩」均具争胜机会。

祝愿走势甚佳

「祝愿」上仗在二级赛主席锦标力拼「金钻贵人」仅负跑第二。

出战第七场千六米一级赛冠军一哩赛的「祝愿」，上仗在二级赛主席锦标力拼「金钻贵人」仅负跑第二，今仗改争一级赛，廖康铭分析说：「上仗『祝愿』全程走势良好，只是早段稍被慢步速影响才不敌对手，但头马曾四胜一级赛，可算虽败犹荣；赛后其状态良好，早前由布文快跳走势甚佳，我预期牠会以最佳状态出战，胜负将由临场际遇和本身发挥决定。至于厩侣『白鹭金刚』新胜打吡后，食欲和操练皆良好，所以我决定替其报跑今仗，即使过往此赛四岁马成绩平平，但牠临场必定全力以赴。」

部族高手争取连捷

「部族高手」上仗转廖厩初出即在同程轻松赢马。

列阵第四场四班千四米的「部族高手」，上仗转廖厩初出即在同程轻松赢马，今次升班再战，廖康铭说：「『部族高手』来投时健康正常，按其上仗赢马走势计，今次面对实力高一班的对手，理应仍具竞争力，唯独是排档欠理想（十三档），若能避免全程走外叠蚀位，便有机会争取连捷。」

廖康铭又表示，出争第十场三班千六米的「一生好彩」，前仗在经典杯硬拼后，上仗缩程至千四米仍跑获殿军，表现不差；今次唞够再上阵，竞逐曾胜的千六米，有望赢得其季内第五场头马。

文杰