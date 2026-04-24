富卫保险女皇杯：手冢贵久深信「蒙面舞会」正值巅峰状态

富卫保险女皇杯（2000米一级赛）将于周日（4月26日）举行，总奖金高达三千万港元。「蒙面舞会」的练马师手冢贵久深信，他麾下这匹镇仓宝现已完成备战工作，周日一战将以巅峰状态问鼎锦标。

手冢贵久表示，这匹首次远征的四岁马已迅速适应新环境。

他说：「『蒙面舞会』本周抵港后，对这里的炎热及潮湿天气显得有点敏感。不过牠进行快操后食欲持续转好。据我今早（4月24日星期五）的观察所得，我认为牠正值巅峰状态。」

「至于今天的操练，我们考虑到场地状况受天雨影响，所以指示策骑员可以轻松一点。」

手冢贵久表示，「蒙面舞会」的近期拍档李慕华曾指马儿有潜力成为日本马坛的其中一匹伟大赛驹，他希望这番话能够成真，但也对周日一战的强敌不敢掉以轻心。

今届富卫保险女皇杯的阵容星光熠熠，参赛马包括曾扬威一级赛的「浪漫勇士」、「同工之妙」及「御冠军」，而「蒙面舞会」去年胜出秋季天皇赏（2000米一级赛）后也跻身一级赛冠军行列，翌仗则在日本杯（2400米一级赛）中跑获非常接近的亚军，绝对有力成为争标分子。

手冢贵久说：「今年的参赛阵容非常、非常鼎盛。『浪漫勇士』是匹实力超群的佳驷，真正的香港马坛英雄。来自法国的『同工之妙』是匹优秀赛驹，『御冠军』也一样。」

「我一直觉得我们有力挑战锦标。当然，我旗下的参赛马实力强劲，有争胜机会。至于另外两匹日本赛驹，牠们均状态大勇，所以我期望届时会有一番龙争虎斗。」

今仗将是「蒙面舞会」的今季首战，也是牠自去年4月出战日本二千坚尼（2000米一级赛）后首次在右转赛道上阵，但赛前有不少评论认为此程较牠的首本途程为短。

不过，手冢贵久并不担心「蒙面舞会」会受赛事条件或可能会于下雨后变得湿软的场地影响。



他说：「我认为2000米途程比2400米更适合马儿。牠以往从未在受天雨影响的场地上作赛，所以这会为牠带来一点挑战，但我今早看过牠在草地上出操后就不担心了。」

关于「蒙面舞会」的未来部署，他补充说：「目前未有确实计划，但马主很希望安排牠于今个夏天远征欧洲。至于秋季方面，我们的选择包括挑战海外赛事，当然（浪琴）香港国际赛事也是选择之一。」

本周日（4月26日）在沙田马场举行的富卫保险冠军赛马日合共编排十一场赛事，头场第四班富卫保险永强让赛（1200米）将于下午十二时三十分开跑。