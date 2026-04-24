「嘉应高升」力争卫冕主席短途奖　大卫希斯点评两大劲敌

大卫希斯将派出「嘉应高升」于周日（4月26日）在沙田角逐总奖金高达二千四百万港元的主席短途奖（1200米一级赛），他预料外队佳驷「里见梦境」及本地短途菁英「骄阳明驹」是这匹香港马王今仗的最大威胁。

「里见梦境」及「骄阳明驹」过往均曾多次与「嘉应高升」较量，但都未能力压该驹获胜，不过大卫希斯绝不会掉以轻心。

「里见梦境」今仗将伙拍莫雷拉参赛。大卫希斯表示，上仗胜出高松宫纪念赛（1200米一级赛）的「里见梦境」是一匹与众不同的短途良驹。

大卫希斯说：「『里见梦境』的表现非常出色。牠是匹冠军级佳驷，无论如何都必须重视，而这是牠值得看好的因素。」

「虽然该驹尝试了三次也未能击败马儿（『嘉应高升』），但这不表示该驹今次并非以最佳状态重临香江。牠的近况大概是历次来到这里以来最好的。」

大卫希斯也指「骄阳明驹」不容小觑。这匹由蔡约翰训练的赛驹曾八度在「嘉应高升」之后跑获亚军。

大卫希斯说：「牠是匹非常、非常出色的赛驹。话虽如此，若赔率能反映实况的话，我们将会获捧至1.01倍，而牠们大概会是41倍或51倍。」

「『骄阳明驹』每仗都交出最佳水准，甚至曾经几乎打破场地时间纪录，只可惜牠与一匹超级佳驷同期。」

大卫希斯表示，无论是参赛马的数量、排档以至场地状况，都不会对「嘉应高升」的表现有任何影响。他说：「马儿现在的心态十分成熟，能克服档位的挑战。」

他表示不担心「嘉应高升」在受天雨影响的场地上未能发挥最佳水准，并提到这匹镇仓宝以往几乎在湿软的沙田跑道上打破场地纪录。

他说：「如果跑黏地，我并不会担心。如果是湿软地，牠大概会跑出一分零八秒的时间。这不算太差，对吧？若场地干快，牠可造出一分零七秒。」

不过，大卫希斯不会力求「嘉应高升」今次打破自己保持的1200米场地时间纪录。

他说：「马儿能否打破纪录，唯一关键在于步速。步速快的话，牠就能打破纪录；步速慢的话，纪录就无法打破。今次不会有要打破纪录的指示。」

大卫希斯透露，「嘉应高升」在周日一仗后的部署将与去年如出一辙。

他说：「牠会前往从化，好好放假，在休养区放松一下，然后于复出前试数次闸，逐渐提升状态。马儿在复出战中应要负较重磅上阵，但我希望牠能交出具竞争力的好表现。马儿跑完珠穆朗玛峰锦标后会立即回港备战国际赛（1200米一级赛浪琴香港短途锦标）。」

今仗再度为「骄阳明驹」执缰的布文表示，「嘉应高升」的表现似乎越见进步。

他说：「情况就是如此，而我们只管做好准备，上场全力争胜。『骄阳明驹』有固定的跑法，只要我的骑法配合牠，牠就能展现凌厉后劲。这是我们的策略，且看结果如何。」

周日（4月26日）在沙田马场举行的富卫保险冠军赛马日合共编排十一场赛事，头场第四班富卫保险永强让赛（1200米）将于下午十二时三十分开跑。