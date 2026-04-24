凯旋门大赛冠军「得令星」冀乘勇势攻下欧洲马季首项一级赛

欧洲今季首项一级赛PMU全球汇合彩池根利锦标（2100米）将于本周日（4月26日）在巴黎隆尚马场举行。「得令星」去年凭辉煌战绩打响名堂，今仗甚有机会再增名声。

然而，这匹由葛威法训练的佳驷今次将要面对六匹劲敌，其中四匹已作实战热身而状态占优，包括隶属屡夺根利锦标的殿堂级练马师费伯华麾下三驹。

以尚蒂伊为基地的费伯华去年凭「同工之妙」第八度胜出根利锦标，而该驹今年改以周日在沙田举行的富卫保险女皇杯（2000米一级赛）为目标。

「得令星」去年的表现反映了葛威法锐不可挡的气势。葛威法去年除了在法国练马师榜占压倒性优势外，全年更合共取得十四场一级赛胜利，刷新了法国练马师在单一马季取得最多一级赛头马的纪录。

将由巴米高主辔的「得令星」于去年4月出道，即在巴黎隆尚胜出一项从未出赛马赛，其后进步神速，于去年10月击败十六匹来自世界各地的星级佳驷攻下凯旋门大赛（2400米一级赛），交出服役以来的代表作。

葛威法表示，隶属阿加汗阵营的「得令星」于周二（4月21日）在巴米高胯下出操时表现出色，已完成出战根利锦标的准备工夫。他说：「我们一直计划让马儿在根利锦标复出。牠已准备就绪，看来状态很好。马儿体格强壮也长了一些肌肉，所以在草地上出操已有一段时间。虽然马儿今仗要缩程，但我们原本就认为牠是匹二千米赛驹。」

「得令星」显然是今仗评分最高的一驹，而厩侣「爱尽拼」则是阵中评分最低的参赛马。此驹于3月在圣格卢作今季首战，竞逐埃克斯百里锦标（2000米三级赛），跑获亚军。

葛威法指快步速适合「得令星」发挥，而同样隶属阿加汗阵营的「爱尽拼」届时会否发挥战术作用将值得留意。

从评分来看，同样由费伯华训练的「样样合格」、「先睹风采」及「明朗之作」实力不相伯仲，牠们将分别代表高多芬、Wathnan Racing 及 Wertheimer & Frere三大马主阵营披甲。

「先睹风采」曾于去年8月在多维尔击败两胜一级赛的「歌利巨人」扬威香港赛马会拜伦锦标（2000米三级赛），其后于同年10月在巴黎隆尚攻下多拉尔锦标（1950米二级赛），充分展现实力。

Wathnan Racing的顾问Richard Brown表示：「马儿刚于周二早上进行操练，表现让费伯华十分满意。今届根利锦标的阵容看来相当强劲，不过马儿今季已跑了两仗热身，我们会把握机会一试。」

今仗的参赛马匹还包括由卢杰训练的七捷佳驷「鹰如箭」，以及霍利达马房的「游历万里」。

「鹰如箭」去年10月在圣格卢的烂地上轻松摘下皇家橡树大赛（3100米一级赛）桂冠，交出迄今的代表作，但今次将较该仗大幅缩程角逐。

「游历万里」于2024年差点便扬威凯旋门大赛，而去年在红宝锦标（2400米一级赛）加速带离对手取胜后出争上届凯旋门大赛，更被视为争标要角，惜于比赛当天表现失准。

霍利达说：「跑完凯旋门大赛后，『游历万里』留在马主的育马场歇冬，之后回来备战根利锦标。马儿新鲜感十足，但牠能否在这场复出战取胜当然很难说得准。」

PMU全球汇合彩池根利锦标（2100米一级赛）编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间4月26日（星期日）晚上十时二十五分开跑。

