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周日沙田日赛多宝大赏预计合共2,800万港元

马圈快讯
更新时间：17:27 2026-04-24 HKT
发布时间：17:27 2026-04-24 HKT

富卫保险冠军赛马日将于本周日（4月26日）在沙田马场举行。赛日除了有累积多宝外，马会更会拨出多宝，提供赢取预计合共2,800万港元的机会。

当日三T彩池有600万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金1,300万港元。

六环彩六宝奖亦有累积100万港元多宝，预计10港元一注独中的彩金为600万港元。

另外，马会将从营办者储备拨出30万港元多宝，并注入至第二口孖T，预计10港元一注独中的彩金为300万港元。

马会亦会从多宝储备拨出合共600万港元至当日三场一级赛的四重彩及四连环合并彩池，为主席短途奖（第5场）、富卫保险冠军一哩赛（第7场）及富卫保险女皇杯（第9场）各注入200万港元多宝。

开售时间
周日赛事的各项彩池，将于4月25日中午12时正开始接受投注*。顾客可在各场外投注处#、电话投注及数码平台**购票。

* 投注人士必须年满18岁

# 部份场外投注处服务时间或有不同，请浏览https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查阅最新详情
 

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