马场密探048｜「焦点」周俊乐破闷局

游达荣马房的「焦点」，季初赢马之后，一直未有表现，直至近期评分重新下调，又重新回复战斗力。今晚由华将周俊乐策骑，后上击败一度岀头的大热门马「神驹马灵」，赢得今季第二场头马，骑者亦凭此打破自四月一日胜出「赢得自然」后一直没有赢马的闷局。

赛后「焦点」马主雷声传说：「我支持游达荣，因为我和他的爸爸是十分好朋友，早有渊源，所以我把马交由其儿子训练。今仗快步速，对『焦点』十分有利，练马师赛前都对我表示今场马匹有一定机会，至于马匹未来的部署， 我都是交给练马师全盘负责。」

游达荣的爸爸游善隶今晚入场支持儿子，游达荣在第二场凭周俊乐策骑的「焦点」胜出第五班谷草一六五○米，游达荣父子一起拉头马影靓相。

游达荣说：「『焦点』今仗赢马，对我、爸爸和舅父岳敦都别具意义，我的爸爸是英国练马师，曾经为雷生赢马，我们都曾为『焦点』马主雷声传训练过马及赢马，今晚父亲亦在场，可为雷生赢马，份外开心。『焦点』表现稳定，排一档有利，步速快有利发挥，周俊乐发挥出色，牠会主攻谷草。」

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