「波」系苏振雄苏志康父子 获JRA发出马主牌照感荣幸
更新时间：13:14 2026-04-22 HKT
发布时间：13:14 2026-04-22 HKT
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昨天(4月21日)JRA（日本中央竞马会）宣布，香港「波」系马主苏振雄和其儿子苏志康的So Bloodstock，获得JRA颁发日本马主牌照，以往日本赛马只限本土人士养马，虽然近年有限度开放予海外马主参与，但限于如高多芬、古摩亚等世界著名赛马集团等，获得JRA认可而得到养马资格的海外人士亦不多。
苏志康说：「我们一家人对此都深感荣幸，这对我们来说非常有意义，期望我们在日本购入的雌马将来可以成材，能够在大赛中有好表现，退役后可以从事配种事宜。」
苏家现时以「苏振雄」名义为日本注册马主，现时正式在日本养马，可以参与日本的赛马活动和培育配种。
陈嘉甜
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