Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「波」系苏振雄苏志康父子 获JRA发出马主牌照感荣幸

马圈快讯
更新时间：13:14 2026-04-22 HKT
发布时间：13:14 2026-04-22 HKT

昨天(4月21日)JRA（日本中央竞马会）宣布，香港「波」系马主苏振雄和其儿子苏志康的So Bloodstock，获得JRA颁发日本马主牌照，以往日本赛马只限本土人士养马，虽然近年有限度开放予海外马主参与，但限于如高多芬、古摩亚等世界著名赛马集团等，获得JRA认可而得到养马资格的海外人士亦不多。

昨天(4月21日)JRA（日本中央竞马会）宣布，香港「波」系马主苏振雄和其儿子苏志康的So Bloodstock，获得JRA颁发日本马主牌照。
昨天(4月21日)JRA（日本中央竞马会）宣布，香港「波」系马主苏振雄和其儿子苏志康的So Bloodstock，获得JRA颁发日本马主牌照。

苏志康说：「我们一家人对此都深感荣幸，这对我们来说非常有意义，期望我们在日本购入的雌马将来可以成材，能够在大赛中有好表现，退役后可以从事配种事宜。」

苏家现时以「苏振雄」名义为日本注册马主，现时正式在日本养马，可以参与日本的赛马活动和培育配种。

苏家现时以「苏振雄」名义为日本注册马主，现时正式在日本养马，可以参与日本的赛马活动和培育配种。
苏家现时以「苏振雄」名义为日本注册马主，现时正式在日本养马，可以参与日本的赛马活动和培育配种。

陈嘉甜
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
12小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
2026-04-21 13:20 HKT
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
17小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
19小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
6小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
2026-04-21 13:20 HKT
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
21小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
3小时前