罗富全「马力」「美丽登场」

练马师罗富全刚周日凭「超开心」赢得今季第三十二场头马，明晚跑马地夜赛，他将以精兵制方式迎战，只派遣「马力」、「美丽登场」和「本领非凡」三驹迎战，而牠们全都近绩良好，练者接受查询亦表示，冀望参战马悉数跑出水准，为马房继续取得佳绩。

马力演出回勇

「马力」上季取得三捷。

「马力」上季取得三捷，今季初至季中未尝取得表现，至刚战才演出回勇，在谷草一千米后上跑第二，明晚此驹续配潘顿再跑同程，罗富全分析说:「『马力』向来难以驾驭，即使近年已较前进步，但阵上始终要将其操控得宜，掌握到发力点，才能发挥出其后劲争取胜利，所以至今只有潘顿和蔡明绍两位骑师能够策骑牠取得胜利，不过此驹近期演出回勇，如今再跑赢马路程，潘顿继续拍牠出击，希望临场马儿发挥良好，争取最佳成绩。」

美丽登场争取首捷

「美丽登场」（后）上场初出竞逐谷草一千米，只能屈居第二名。

「美丽登场」上场初出竞逐谷草一千米，起步后即抢前领放，可惜末段不敌另一匹初出马「财将」，只能屈居第二名。相隔两周之后，「美丽登场」明晚再跑同程，罗富全分析说：「上场『美丽登场』表现不俗，只是头马亦具质素，而且赛前准备更充足，先后七次试闸，才在短兵相接之下不敌对手，希望『美丽登场』拼过一场之后，将有助提升状态；今次再跑谷草一千米，希望届时演出进步，论现况是有机会争取在港首场头马。」

对于列阵第三场四班一六五○米的「本领非凡」，罗富全表示马儿今季演出稳定，前仗仍仅以马颈位不敌跑第二名。明晚牠继续进攻最正宗的路程，并再由何泽尧主辔，倘若早段步速正常甚至偏快，本身又能够在起步后留力稳定走势，「本领非凡」便又有机会走入前列归来。

文杰