曾炳威偕潘明辉探望「威力非凡」
更新时间：13:27 2026-04-21 HKT
发布时间：13:27 2026-04-21 HKT
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马主曾炳威和他的四位子女、弟弟一家人是「威力」、「勤德」、「欣赏」和「运来」系的马主，曾氏家族多年来持续引入不少马来港，十分支持香港赛马运动。
每逢曾炳威家族有马出赛，曾家不少成员都会入马场，一家人在赛马日聚首一堂，视赛马为家庭聚会。
曾炳威日前和潘明辉前往贺贤马房，探望「威力非凡」，此马报争周日第四班千六米，届时由潘明辉主辔。而曾炳威儿子的「勤德皆备」明晚跑谷草第四场赛事。
陈嘉甜
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