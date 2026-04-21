曾炳威偕潘明辉探望「威力非凡」

马主曾炳威和他的四位子女、弟弟一家人是「威力」、「勤德」、「欣赏」和「运来」系的马主，曾氏家族多年来持续引入不少马来港，十分支持香港赛马运动。

每逢曾炳威家族有马出赛，曾家不少成员都会入马场，一家人在赛马日聚首一堂，视赛马为家庭聚会。

每逢曾炳威家族有马出赛，曾家不少成员都会入马场，一家人在赛马日聚首一堂，视赛马为家庭聚会。

曾炳威 (右) 日前和潘明辉 (左) 前往贺贤马房，探望「威力非凡」。

曾炳威日前和潘明辉前往贺贤马房，探望「威力非凡」，此马报争周日第四班千六米，届时由潘明辉主辔。而曾炳威儿子的「勤德皆备」明晚跑谷草第四场赛事。

曾炳威儿子的「勤德皆备」明晚跑谷草第四场赛事。

陈嘉甜