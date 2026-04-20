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田泰安「多利神驹」「伶俐骉驹」

马圈快讯
更新时间：18:15 2026-04-20 HKT
发布时间：18:15 2026-04-20 HKT

田泰安昨日凭「魅力星」、「德心知遇」和「海上大军」中三元，季内头马增至二十九场；周三晚谷战，他扬言要乘胜追击，争取更多头马，其中「多利神驹」和「伶俐骉驹」近绩良好，应具争胜机会。

多利神驹作战状态

「多利神驹」今季多集中跑一哩及千八米，先后四度取得季军。
「多利神驹」今季多集中跑一哩及千八米，先后四度取得季军。

出争第三场四班一哩的伟厩「多利神驹」，今季多集中跑一哩及千八米，先后四度取得季军；周三晚续在谷草上阵，田泰安说：「虽然『多利神驹』年轻时在谷草千二米表现较好，但随着年纪渐长，目前应竞逐中长途最为合适；上仗牠出争一哩，全程守好位下，入直路仍有余力跟对手硬拼，最终以不足一个马位见负跑获季军，表现不俗。上周五我曾策骑牠试跑，其表现依然理想，仍具作战状态；今次再跑谷草一哩，希望能继续交出水准，争取最佳成绩。」

伶俐骉驹路合态勇

「伶俐骉驹」季内已取得三冠五亚。
「伶俐骉驹」季内已取得三冠五亚。

列阵第五场四班千二米的桂厩「伶俐骉驹」，季内已取得三冠五亚；周三晚转战谷草，田泰安分析说：「今季『伶俐骉驹』在桂福特悉心训练下状态长勇，加上本身速度高，且场地适应性广泛，其表现相当稳定；即使连场拼搏之后，评分不断上升，但今次跑谷草千二米，依然适合其发挥，希望凭路合态勇，取得其今季第四场头马。」

文杰

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