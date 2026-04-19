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马场密探048｜「观众之力」转泥报捷

马圈快讯
更新时间：17:33 2026-04-19 HKT
发布时间：17:33 2026-04-19 HKT

方嘉柏马房的「观众之力」，自去年七月十三日赛后，便一直没有再上阵，但今日复岀，竞逐四班泥地千二米，即在莫雷拉胯下一放到底，爆岀十三倍冷门赢马。今次是莫雷拉担任方厩主帅以来，首次在沙田日赛赢马。

今日沙田第七场四班千二米泥地，初跑泥地的方厩「观众之力」，在莫雷拉胯下取得在港首捷。

「观众之力」马主黄婉曼说：「我等了『观众之力』这场头马已经很久了，马儿曾经受伤，养了大半年，今场久休复出，我赛前预计牠可能需要热身，才交出好表现，牠今场取胜，真是个很好的惊喜。我十分多谢方嘉柏，练者很用心机去训练及照顾『观众之力』。『观众之力』的英文名叫Target Audience，而我是在幕前，听众及马迷的支持很重要，因此把爱驹起名『观众之力』。至于『观众之力』今场跑泥地，是方嘉柏决定，我把马匹的部署全部交由练马师决定，我和先生都很信任方嘉柏。」

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