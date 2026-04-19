马场密探048｜「花开」爆冷取得首捷

自今年二月八日开始，已连续十二次沙田赛事交岀头马的骑师艾兆礼，今午又策骑文厩的「花开」后上爆冷赢马，将其连胜纪录伸到十三个赛日。

艾兆礼在田战表现出色，今午以文家良旗下的「花开」赢马，已经连赢十三期。马主蔡茂腾对于「花开」胜出感到十分开心，并表示全赖文家良的悉心训练。

文家良说：「四岁马『花开』很年轻，状态来得比预期快，马儿早前曾经试泥地闸走势很好，因此我部署马儿上场跑泥地，可惜潘明辉可能因为赛事形势留得太后，未能跑出马儿应有水准，我需要向马主交代，因此换了骑师艾兆礼，希望马儿继续进步，再交出头马。」