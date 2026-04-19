马场密探048｜「洪才」打开在港胜门

苏伟贤马房的「洪才」除了初岀跑第三外，便未再有表现，直至今日沙田第四场此驹跑千四米，在骑师班德礼胯下起步后即抢前领放，入直路得即抛离对手，打开在港的胜利之门，班德礼近期手风顺，今季已赢得二十九场头马。

赛后练马师苏伟贤说：「我对『洪才』一直有期望，觉得马儿今场有机会跑得好，赛前我一早已经通知马主梁生（梁麟炳），希望他老人家可以出席拉头马，结果马儿顺利取胜，我没有想过牠可以赢得如此轻松，大胜三个马位。『洪才』上场原本想跟前，可惜因为当时赛事形势未能如愿，今场班德礼依足策骑指示，一早摆前走，结果一放而回。『洪才』目前身形有点单薄，我希望牠可以多长肉，更为养得粗壮一点，相信牠如果成功增磅的话，表现会更好。」