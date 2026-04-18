「蒙面舞会」准备就绪 力争富卫保险女皇杯

总奖金高达三千万港元的一级赛富卫保险女皇杯 (2000米)，将于4月26日星期日在沙田马场举行，今年此赛将有三匹来自日本的赛驹来港参与角逐，当中以「蒙面舞会」最受注视，被认为是今届富卫保险女皇杯争胜要角之一。



现年四岁的「蒙面舞会」为去年一级赛日本打吡(2400米) 亚军，其后在秋季天皇赏 (2000米) 中勇夺马儿出道后的首场一级赛胜利，继而在去年的一级赛日本杯 (2400米) 仅以马颈位之微不敌刷新赛事时间纪录的「格伦岛」屈居亚军。「蒙面舞会」于三岁季度的出色表现，令牠成为日本其中一匹最出色的中距离赛驹，且具备充足实力在顶级的国际赛事中与对手周旋。



由手冢贵久训练的「蒙面舞会」，于今年的目标本放在杜拜之上，但因地缘政治因素而放弃，之后拟打算在一级赛大阪杯 (2000米) 上阵，却因为马儿被发现左后腿不适，马房团队最后也决定弃争该赛。「蒙面舞会」继而被安排前往社台牧场的新马训练场休养生息，马儿康复后进度良好，团队遂接受邀请，前来香港参赛。此外，出争此赛的日本赛驹还有「六月豪取」及「神之礼」。



「蒙面舞会」出自父系「大鸣大放」，外祖父为「大震撼」，两岁出道时首两仗均赢得头马，到第三次上阵已进军一级赛希望锦标 (2000米)，却只能跑第十一名。去年踏入三岁表现出色，在一级赛日本二千坚尼 (2000米) 跑获季军后，在一级赛日本打吡有更进一步的演出，仅负于「北十字星」蹄下跑获亚军。



小休后马儿在一级赛秋季天皇赏中击败一众年长佳驷夺魁，成为历来第六匹三岁马扬威该赛，之后进军一级赛日本杯，更以强劲表现与「格伦岛」短兵相接，结果只以短距离仅败。



练马师手冢贵久回顾日本杯一役时说：「赛事的步速形势与秋季天皇赏截然不同，所以日本杯对牠来说挑战更大，于转直路弯时牠一度失去平衡，而最终牠只以短距离不敌屈居亚军。无疑胜出头马在陌生环境下仍有此表现，实在是一次卓越的演出。」



其后「蒙面舞会」一直以富卫保险女皇杯为目标，于来港前夕在当地以1分21.9秒完成一课1200米的操练，末段冲刺强劲。

蒙面舞会进步中

手冢贵久说：「『蒙面舞会』每课操练均有进步，目前佳态洋溢，今次将会是牠五个月内的首次上阵，在强手林立的场合牠必须要有十足的准备，这也是牠回归栗东训练中心以来，备战程序做的最好的一次。」



「与去年相比，牠的体格更为强壮，心智也更加成熟，富卫保险女皇杯水准甚高，必须要有十足的准备方有争胜把握，因此，我们会确保在出发之前， 一切都准备稳妥。」



「无疑『浪漫勇士』是匹顶级佳驷，我们都看重牠，牠已雄霸香港马坛，我们作为挑战者，必会全力以赴。『浪漫勇士』在主场出赛所向披靡，我们必须交出最佳水准以争取胜利。」



「蒙面舞会」的马主Shadai Race Horse主席吉田哲哉表示：「我们最初的计划是征战杜拜，但最终决定放弃远征当地。于去年日本杯之后，马儿获得甚高的国际评分，我们希望把握机会与顶级对手同场较量，这也是我们选择角逐富卫保险女皇杯的原因。」



「谈到最强对手，当然首推『浪漫勇士』。我们旗下另一驹『先见』已曾一再与『浪漫勇士』同场角逐，并曾跑得接近，却始终未能击败牠。『浪漫勇士』确实明显突出，但我们会尽力挑战，而2000米的途程正好让『蒙面舞会』尽展所长。」吉田哲哉说。