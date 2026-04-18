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独家猛料│「小磁怪」登场有惊喜？ 

马圈快讯
更新时间：19:53 2026-04-18 HKT
发布时间：19:53 2026-04-18 HKT

巫伟杰旗下的「小磁怪」周日将在港初出，角逐第十场三班千二米，单看马名，已经知道是属于「喵喵怪」马主廖舜康及其家人所养有的。

廖舜康（「喵喵怪」、「小刺蛋」等马主）和太太陈燕玲（「背背龙」、「吉利蛋」等驹马主）的仔女都很喜欢宠物小精灵系列，因此廖氏伉俪和他们的亲友所养的马全都是以此卡通为名。

巫伟杰旗下的「小磁怪」(图) 周日将在港初出，角逐第十场三班千二米，单看马名，已经知道是属于「喵喵怪」马主廖舜康及其家人所养有的。
巫伟杰旗下的「小磁怪」(图) 周日将在港初出，角逐第十场三班千二米，单看马名，已经知道是属于「喵喵怪」马主廖舜康及其家人所养有的。
左六：「小磁怪」，「喵喵怪」马主廖舜康 右二：「友莹」系「小磁怪」成员杨毅
左六：「小磁怪」，「喵喵怪」马主廖舜康 右二：「友莹」系「小磁怪」成员杨毅

「小磁怪」的团体经理人是陈锦霞，团体成员有陈锦霞的姐姐陈燕玲及其姐夫廖舜康、廖舜康的老友「友莹」系马主杨毅等。陈锦霞以往养过的「喷火龙」及「比超」成绩也不错，她所养的马都是以宠物小精灵命名，

「喵喵怪」在巫伟杰的训练下在港取得两捷，其中一场头马是在港首战即开斋。
「喵喵怪」在巫伟杰的训练下在港取得两捷，其中一场头马是在港首战即开斋。

「喵喵怪」在巫伟杰的训练下在港取得两捷，其中一场头马是在港首战即开斋，今次廖舜康有份的「小磁怪」，也是交由这位本地练马师主理，未知后驹可否如「喵喵怪」般初出即有惊喜呢？

陈嘉甜

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