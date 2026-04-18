霍宏声「开心三宝」「川河型驹」

霍宏声在刚周三晚先后策骑「快乐神驹」和「做好自己」取得亚军，未能取得头马，他表示两驹已发挥预期水准，只是稍欠运气才未能奏凯。至于明日沙田赛事，他将策骑六驹出赛，其中「开心三宝」和「川河型驹」分别在合适路程攻坚，皆具争胜机会。

开心三宝收复前失

「开心三宝」上仗角逐田草千四米得第二名。

「开心三宝」上仗角逐田草千四米，只以一马位之差不敌今季未败之师「极上纱珑」跑第二名，今次此驹再跑同程，霍宏声说：「『开心三宝』上场遇上实力强劲的对手，加上排在外档起步，本来形势十分不利，可是牠起步顺利，仍能采用本身最擅长的前置跑法，即使最终只跑第二名过终点，但头马是质素深不可测的『极上纱珑』，而且落败距离并非太远，所以其演出已经在水平之上，今次『开心三宝』再跑千四米，负磅跟上场一样，但同场再没有另一匹超班对手，希望届时能收复前失，赢回一场头马。」

川河型驹跑法主动

「川河型驹」早前由霍宏声策骑跑第二名后。

游厩「川河型驹」早前由霍宏声策骑跑第二名后，再跑几场却演出未见进步，不过霍宏声今场再伙拍牠跑泥地一六五○米，他认为已具可胜之道。「『川河型驹』最近几场均败于形势，例如连仗均排在不利的大外档起步，根本难以完全发挥其最擅长的主动跑法，落败并不意外。幸好牠今次排四档，已是近期较佳的一次，加上负一二一磅亦有利，届时可望发挥应有水准，拼入前列一席归来。」

最后，霍宏声表示「光辉岁月」质素其实不差，只是过往曾受健康问题困扰，以致迟至上仗才能取得胜利，今次此驹转战泥地千八米，依然是其合适路程，希望马儿在赢马开窍之后，再出仍能发挥出应有实力，将会竭尽全力争取连捷。

文杰