Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍宏声「开心三宝」「川河型驹」

马圈快讯
更新时间：18:29 2026-04-18 HKT
发布时间：18:29 2026-04-18 HKT

霍宏声在刚周三晚先后策骑「快乐神驹」和「做好自己」取得亚军，未能取得头马，他表示两驹已发挥预期水准，只是稍欠运气才未能奏凯。至于明日沙田赛事，他将策骑六驹出赛，其中「开心三宝」和「川河型驹」分别在合适路程攻坚，皆具争胜机会。

开心三宝收复前失

「开心三宝」上仗角逐田草千四米得第二名。
「开心三宝」上仗角逐田草千四米得第二名。

「开心三宝」上仗角逐田草千四米，只以一马位之差不敌今季未败之师「极上纱珑」跑第二名，今次此驹再跑同程，霍宏声说：「『开心三宝』上场遇上实力强劲的对手，加上排在外档起步，本来形势十分不利，可是牠起步顺利，仍能采用本身最擅长的前置跑法，即使最终只跑第二名过终点，但头马是质素深不可测的『极上纱珑』，而且落败距离并非太远，所以其演出已经在水平之上，今次『开心三宝』再跑千四米，负磅跟上场一样，但同场再没有另一匹超班对手，希望届时能收复前失，赢回一场头马。」

川河型驹跑法主动

「川河型驹」早前由霍宏声策骑跑第二名后。
「川河型驹」早前由霍宏声策骑跑第二名后。

游厩「川河型驹」早前由霍宏声策骑跑第二名后，再跑几场却演出未见进步，不过霍宏声今场再伙拍牠跑泥地一六五○米，他认为已具可胜之道。「『川河型驹』最近几场均败于形势，例如连仗均排在不利的大外档起步，根本难以完全发挥其最擅长的主动跑法，落败并不意外。幸好牠今次排四档，已是近期较佳的一次，加上负一二一磅亦有利，届时可望发挥应有水准，拼入前列一席归来。」

最后，霍宏声表示「光辉岁月」质素其实不差，只是过往曾受健康问题困扰，以致迟至上仗才能取得胜利，今次此驹转战泥地千八米，依然是其合适路程，希望马儿在赢马开窍之后，再出仍能发挥出应有实力，将会竭尽全力争取连捷。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
6小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
5小时前
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
影视圈
4小时前
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮（示意图和电影《国产凌凌漆》截图）
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
骗徒伪造政府「检控部」信件附QR Code诱扫描 网民AI拆穿骗局 陆伟雄教认清一特征分真假
社会
7小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地洗」 网民反驳：人工物价唔同点比较
生活百科
2026-04-17 17:44 HKT
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
2小时前
伊朗局势｜因美国「屡次违背承诺」 伊方已恢复对霍尔木兹海峡控制｜持续更新
02:17
伊朗局势｜因美国「屡次违背承诺」 伊方已恢复对霍尔木兹海峡控制｜持续更新
即时国际
23分钟前
筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟
筲箕湾中年汉家中自杀亡 妻子发现惜太迟
突发
20小时前