艾兆礼「爆热」「飞来霸」

艾兆礼自今年二月八日开始，至今连续十二次沙田赛事皆可赢得头马，手风正顺；周日田战他骑足十一场，而且不少坐骑具备实力，届时又有机会继续数胡。艾兆礼坦言，并没有刻意创任何纪录，个人只是全力拼尽胯下每匹坐骑，希望各驹都能取得佳绩；今战坐骑之中，则以两匹新胜马「爆热」和「飞来霸」最具争胜机会。

爆热可望连捷

「爆热」上仗终于取得在港首场胜利。

出争第二场五班泥地千二米的东厩「爆热」，已服役至第四季，终于在上仗作其在港第三十六次上阵时，取得首场胜利；周日再跑赢马路程泥地千二米，艾兆礼认为有望再捷：「虽然『爆热』之前曾有一段长时间未能赢马，但上仗其取胜过程颇轻松，相信加分后仍然具竞争力，同时跑泥地赛亦合适；而且此类马一旦交出成绩，会有助其提升信心，往往再出仍可交出水准。今仗牠再战赢马路程，只负一二六磅不算重，可望取得连捷。」

飞来霸再战同程

「飞来霸」上仗在同程直路赛爆冷赢马。

列阵第三场四班一千米的贺厩「飞来霸」，上仗在同程直路赛爆冷赢马，如今人马再战同程，艾兆礼说：「现年四岁的『飞来霸』，汲取几次出赛经验后，上仗表现明显有进步，起步后抢出领放，顺利直奔终点，赢马姿态及所造时间皆出色；今次再跑直路赛，即使遇上多匹质新对手，但牠本身亦在进步中，如今仗可再次发挥出其应有速度，有机会再取头马。」

另外，艾兆礼指出战第十一场二班千八米的伍厩「嘉应传承」，今季于去年十一月尾才上阵，在体力上占一定优势，并已取得两席季军，其中上仗只落后头马「桃花开」个半马位，表现及格有余；赛后试闸和快跳工夫做足，状态愈磨愈利，周日出争千八米是其射程范围，有机会更进一步，可望再次走入前列归来。

文杰