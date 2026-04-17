富卫保险冠军一哩赛：游孝廉盼以新部署助「港边小区」尽展威力

练马师游孝廉将派出「港边小区」于4月26日角逐总奖金高达二千四百万港元的富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛），他相信这次采取不同部署会有助马儿交出更进一步的表现。

现年六岁的「港边小区」对香港绝不陌生，过去两年均有来港角逐浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛），更于去年12月的一役在头马「遨游气泡」之后取得第四名，表现不俗。

「港边小区」去年扬威皇家雅士谷赛期，胜出专供欧洲较年长一哩马竞逐的大赛女皇安妮锦标（1600米一级赛）。此驹于上月作今年初出，即以轻松姿态攻下唐加士达一哩锦标（1600米表列赛），稍后将启程来港。

游孝廉说：「今次参赛的特别之处是，我们过往通常是于远征某地后在回程路上顺道到香港参赛，但今次我们会首度以香港作为远征的主要目标，我希望这将有助马儿发挥。」

「马儿在唐加士达出赛后看来很好，而我也很高兴看到牠回来后一如往常般佳态洋溢，自该仗后我也毋须为牠做太多工夫。」

「港边小区」角逐顶级一哩赛时常有出色表现，上季先后在杰克莫华大赛及女皇伊利沙伯二世锦标两项1600米一级赛中均取得第四名，也在萨塞克斯锦标（1600米一级赛）中以第五名冲线。

这匹「按摩得」的子嗣去年频频远征，曾在英国、法国、日本及香港参赛。游孝廉相信，「港边小区」重临沙田亮相富卫保险冠军赛马日之际，将步入大熟大勇之境。

游孝廉说：「接近去年底时，马儿终于交出好表现。以往大家都认为牠只擅长跑直路赛，但牠在香港一哩锦标中表现出色，跑法也随年龄增长而变得更加灵活。」

「牠只是让自己跑得更畅顺。牠比以往出闸快了一点，也更快投入战局，一旦今次能够做到这点，牠的级数自然足以争胜。」

「港边小区」于周五（4月17日）离开英国启程前赴香港，将伙拍薛凯华出战富卫保险冠军一哩赛，与一级赛盟主「遨游气泡」、「金钻贵人」、「红运帝王」及「远观天象」同场较量。

「港边小区」即将重临沙田角逐一级赛富卫保险冠军一哩赛。练马师游孝廉表示，「港边小区」今次将首度以香港作为远征的主要目标，而非途中的其中一站。

「港边小区」于去年11月在京都角逐一哩冠军赛（1600米一级赛）时不敌头马「远观天象」仅得第九名，但牠当时出闸较慢，也被迫从外叠展开挑战，令人有理由相信牠今仗应可交出更佳表现。

游孝廉说：「马儿远征日本时未能对『远观天象』构成威胁，但牠与今仗其余对手较量时都相当具竞争力，所以我们此行应有不俗的坐位望赢机会。假如我们在阵上能有一点运气之助，牠有望跑出佳绩。」

「马儿是一匹很优秀的赛驹，但算不上是一哩王者，而牠也毋须为转任种马铺路，因此牠正努力为奖金而战，而香港赛事的奖金相当丰厚。」

游孝廉将于下周稍后时间才抵达香港，在此之前他会先把「港边小区」交托给现时在港设厩的胞弟游达荣照料，协助他监督该驹的赛前准备工作。

游孝廉说：「能够前往弟弟目前从练的地方，当然是额外的收获，而我今次能派出一匹有力争胜的赛驹，更令这趟远征倍添精彩。」