周日为两女将打气
更新时间：16:55 2026-04-15 HKT
发布时间：16:55 2026-04-15 HKT
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女见习骑师袁幸尧上周日沙田赛事，凭其师傅姚本辉的两匹初出马「重情重义」及「辉洒自如」起孖。当日袁幸尧更与艾道拿一同成为骑师王，是历来在港最快胜出骑师王的女将。这位女见习骑师骑功扎实，加上获减十磅，在季尾阶段威力极大。
本周日沙田赛事，袁幸尧自然成为焦点，她将策骑「友爱心得」、「飞轮霸」、「日驰千里」、「君达得」、「斗志波」、「超加加」、「超风速」及「捷足奔驰」上阵。相信马迷都会为她打气，希望她能在周日沙田日马赛事四出四胜。
至于另一位减七磅的女见习骑师黄宝妮，周日则为「手到齐来」、「常尝发财」、「午夜快车」、「城中勇士」及「领创动力」主辔。黄宝妮和袁幸尧这两位年轻女将周日均策马出赛，相信马迷同样会为她们打气。
陈嘉甜
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