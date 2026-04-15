女见习骑师袁幸尧上周日沙田赛事，凭其师傅姚本辉的两匹初出马「重情重义」及「辉洒自如」起孖。当日袁幸尧更与艾道拿一同成为骑师王，是历来在港最快胜出骑师王的女将。这位女见习骑师骑功扎实，加上获减十磅，在季尾阶段威力极大。

女见习骑师袁幸尧上周日沙田赛事，凭其师傅姚本辉的两匹初出马「重情重义」及「辉洒自如」起孖。

本周日沙田赛事，袁幸尧自然成为焦点，她将策骑「友爱心得」、「飞轮霸」、「日驰千里」、「君达得」、「斗志波」、「超加加」、「超风速」及「捷足奔驰」上阵。相信马迷都会为她打气，希望她能在周日沙田日马赛事四出四胜。

袁幸尧将策骑「友爱心得」、「飞轮霸」(图)、「日驰千里」、「君达得」、「斗志波」、「超加加」、「超风速」及「捷足奔驰」上阵。

至于另一位减七磅的女见习骑师黄宝妮，周日则为「手到齐来」、「常尝发财」、「午夜快车」、「城中勇士」及「领创动力」主辔。黄宝妮和袁幸尧这两位年轻女将周日均策马出赛，相信马迷同样会为她们打气。

黄宝妮 (图) 周日为「手到齐来」、「常尝发财」、「午夜快车」、「城中勇士」及「领创动力」主辔。

陈嘉甜