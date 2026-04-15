Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周日为两女将打气

马圈快讯
更新时间：16:55 2026-04-15 HKT
发布时间：16:55 2026-04-15 HKT

女见习骑师袁幸尧上周日沙田赛事，凭其师傅姚本辉的两匹初出马「重情重义」及「辉洒自如」起孖。当日袁幸尧更与艾道拿一同成为骑师王，是历来在港最快胜出骑师王的女将。这位女见习骑师骑功扎实，加上获减十磅，在季尾阶段威力极大。

女见习骑师袁幸尧上周日沙田赛事，凭其师傅姚本辉的两匹初出马「重情重义」及「辉洒自如」起孖。
女见习骑师袁幸尧上周日沙田赛事，凭其师傅姚本辉的两匹初出马「重情重义」及「辉洒自如」起孖。

本周日沙田赛事，袁幸尧自然成为焦点，她将策骑「友爱心得」、「飞轮霸」、「日驰千里」、「君达得」、「斗志波」、「超加加」、「超风速」及「捷足奔驰」上阵。相信马迷都会为她打气，希望她能在周日沙田日马赛事四出四胜。

袁幸尧将策骑「友爱心得」、「飞轮霸」(图)、「日驰千里」、「君达得」、「斗志波」、「超加加」、「超风速」及「捷足奔驰」上阵。
袁幸尧将策骑「友爱心得」、「飞轮霸」(图)、「日驰千里」、「君达得」、「斗志波」、「超加加」、「超风速」及「捷足奔驰」上阵。

至于另一位减七磅的女见习骑师黄宝妮，周日则为「手到齐来」、「常尝发财」、「午夜快车」、「城中勇士」及「领创动力」主辔。黄宝妮和袁幸尧这两位年轻女将周日均策马出赛，相信马迷同样会为她们打气。

黄宝妮 (图) 周日为「手到齐来」、「常尝发财」、「午夜快车」、「城中勇士」及「领创动力」主辔。
黄宝妮 (图) 周日为「手到齐来」、「常尝发财」、「午夜快车」、「城中勇士」及「领创动力」主辔。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
3小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
2026-04-14 14:15 HKT
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
8小时前
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮（示意图）
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮
时事热话
6小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
6小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
4小时前
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
影视圈
7小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
2026-04-14 12:21 HKT
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
时事热话
4小时前