周俊乐接手「日出东方」
更新时间：16:35 2026-04-15 HKT
发布时间：16:35 2026-04-15 HKT
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明天将是本地骑师周俊乐二十六岁生日，他今季成绩优秀，深获练马师及马主欢迎，只要保持佳绩，当可初次胜出今季告东尼奖。
其中马圈靓女马主邓仿淇和家人一起养有「日出东方」，在港四战都是由梁家俊主辔，共获一冠两亚，表现不错。此马已报争周日沙田四班一千米，由于当日梁家俊停赛，届时帅权将由周俊乐接手。周俊乐周日除了骑「日出东方」外，他的其他坐骑还有「南区之星」、「超轻松」、「超拍档」、「奋斗心」及「鼓浪高升」。
按图睇周日周俊乐坐骑相片：
陈嘉甜
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