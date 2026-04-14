独家猛料│王贤讯「安可」补数

「安」系马主王贤讯虽然贵为马主，但作风亲民贴地，不时在社交平台threads与网民互动，分享生活及赛马等的点滴，也会亲自回应网民的留言，甚受网民欢迎。

「安」系马主王贤讯 (左) 虽然贵为马主，但作风亲民贴地，不时在社交平台threads与网民互动，分享生活及赛马等的点滴，也会亲自回应网民的留言，甚受网民欢迎。

刚周日「安都」及「安泰」上阵，王贤讯都有入场，并把相关相片分享在threads上，虽然「安泰」搏失跑第二名，但今期谷草赛事，又有「安」系马应战，「安可」将出战第四场四班千八米，或有力为王氏家族建功。

「安可」(图) 将出战第四场四班千八米，或有力为王氏家族建功。

本报记者曾经访问马主王贤讯，他妙语连珠地以其家族名下的「安都」及「安可」的名字说，希望各匹「安」系马的表现「都可」，所有事情都可以的意思。「安可」曾经在田草二千米赢马，马有长力，今场出争谷草千八米当更发挥。

本报记者曾经访问马主王贤讯 (图)，他妙语连珠地以其家族名下的「安都」及「安可」的名字说，希望各匹「安」系马的表现「都可」，所有事情都可以的意思。

陈嘉甜