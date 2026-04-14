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霍宏声「做好自己」「快乐神驹」

马圈快讯
更新时间：17:57 2026-04-14 HKT
发布时间：17:57 2026-04-14 HKT

霍宏声刚周日复出，即凭「开心老板」赢得今季第二十九场头马。明晚跑马地夜赛，虽然只有四匹坐骑列阵，但是贵精不贵多，其中更不乏近绩良好的马匹，他表示冀望坐骑临场跑出水准，人马都能交出好成绩，延续手风，而「做好自己」和「快乐神驹」皆属争胜分子。

做好自己收复前失

「做好自己」上季至今由霍宏声策骑出赛六次，取得一冠两亚两季。
「做好自己」上季至今由霍宏声策骑出赛六次，取得一冠两亚两季。

吕厩「做好自己」上季至今由霍宏声策骑出赛六次，取得一冠两亚两季，仅一次不入三甲，反映人马合拍。明晚此驹竞逐第五场中华香港榄球会杯，霍宏声说：「上场『做好自己』初跑谷草一六五○米，起步后沿用本身擅长的前置跑法，末段遇到挑战时，仍然力拼到底，过终点时只以颈位之差屈居第二，演出相当理想，证明现阶段有韧力应付较长路程；估计拼过一场之后，明日再跑同程时，演出有望进步，最好能够收复前失，赢回一场头马。」

快乐神驹动态积极

「快乐神驹」季内出赛至今取得一席季军。
「快乐神驹」季内出赛至今取得一席季军。

廖厩「快乐神驹」季内出赛至今取得一席季军，近期霍宏声亲自策骑牠多课操练与试闸，动态积极。今次此驹初战谷草短途赛，骑者分析说：「『快乐神驹』质素不弱，只是需要时间学习和进步。近期牠操练表现良好，进度相当理想，而且早前试谷草闸跑第二名，反映牠有机会适合角逐谷战，所以今次便转场出战，希望演出较前有进，即使排九档并非有利，但马儿本身速度足够，有望起步后进占前列位置，借此争取最佳成绩。」

对于今季在其胯下赢出两场头马的「好实力」，霍宏声表示该驹早前退出比赛，但很快便复课操练，日前他亦有在晨课策骑牠操练，感觉上马儿并无不妥，而且目前状态不弱。今次再跑赢马路程，即使同场对手甚强，但凭路合态勇之利，仍有望走入前列。

文杰

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