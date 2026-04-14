「友莹亮」「友莹仁」齐庆功  慰劳伍厩团队

「友莹」系马主杨毅和其太太胡佩君近期养马运甚旺，今季二人名下和团体马合共已赢了八场。其中杨毅的团体马「友莹仁」及他与太太胡珮君名下的「友莹亮」季内暂时合共取得四场，这两匹「友莹」系马都交由伍鹏志训练。

昨晚(四月十三日)杨毅和太太胡珮君在沙田马场会所摆庆功宴，筵开七席，慰劳伍鹏志马房团队。

「友莹」系马主杨毅 (左) 与骑练功臣潘顿、艾兆礼及伍鹏志合照。

昨晚(四月十三日)杨毅和太太胡珮君在沙田马场会所摆庆功宴，筵开七席，慰劳伍鹏志马房团队，感谢伍鹏志悉心训练该两驹，以及感谢马房员工对马儿的悉心照顾。功臣练马师伍鹏志伉俪、两位赢马骑师潘顿和太太Nicole，以及艾兆礼均有出席，场面十分热闹。

昨晚庆功宴背景板是由杨毅请专人用AI技术，将「友莹亮」及「友莹仁」冲线一刻以卡通风格合并，供宾客拍照，非常有心思，各团体成员和来宾朋友都有开心打卡留念。

昨晚(四月十三日)杨毅和太太胡珮君在沙田马场会所摆庆功宴，筵开七席，慰劳伍鹏志马房团队

席间更举行啤酒竞饮大赛，伍鹏志 (左二) 参与其中？

陈嘉甜