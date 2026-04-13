田泰安「团结战灵」「君智盛」

田泰安刚周日策骑「剑无情」赢马，打破之前连续七日交白卷的闷局；周三晚谷草夜赛，他将策骑五驹出赛。田泰安表示即使坐骑不多，但他仍将全力以赴，务求能够乘胜追击，其中两匹曾在其胯下赢马的「团结战灵」和「君智盛」将是他今战的争分筹码。

团结战灵争取二捷

「团结战灵」于去年十二月在同程赢马后，近两仗也接连上名。

出争第七场四班千二米的桂厩「团结战灵」，于去年十二月在同程赢马后，近两仗也接连上名；周三晚再跑谷草千二米，田泰安说：「虽然『团结战灵』赢马一役取胜姿态并非太轻松，但是从牠赛后继续在阵上走得接近，包括最近两仗上名的表现显示，这匹四岁马应仍有进步空间。近期牠操练正常，一直保持良好状态，如今继续出战赢马路程，负磅尚不算太重，同场具此程往绩对手不算太多，若发挥出本身实力，可望赢取今季第二场头马。」

君智盛人马合拍

「君智盛」上季曾由田泰安策骑赢马，上仗亦在其胯下跑获季军。

列阵第四场四班千八米的「君智盛」，上季曾由田泰安策骑赢马，上仗亦在其胯下跑获季军，人马合拍；周三晚出争谷草千八米，骑者分析说：「『君智盛』较为均速，所以在弯急直路短的谷草赛事较合发挥，目前其评分已下调至较有利水平，阵上表现亦稳定。上仗牠败给当锐的『祥胜将军』，但与亚军差不多同到终点，表现并不差；今次再跑千八米，届时将沿用其最佳跑法，起步后守在前列有利位置，希望能够把握机会，取得最佳成绩。」

文杰

